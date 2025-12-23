Най-големият риск заради липсата на бюджет, такса смет и нов парламент: Гласът на общините

Най-голямата ни тревога са по проектите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Става въпрос за проекти, които в момента се изпълняват – за около 2 млрд. евро. Няма яснота в удължителния бюджет какво ще стане с тях. 450 млн. евро ще има за други проекти, вярваме, че там плащанията от държавата ще вървят по-ритмично. Това заяви Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Сдружението на общините (НСОРБ).

Защо се случи така с ПВУ? Миналата година още не е имало започнати проекти по ПВУ, когато беше приет бюджета (в началото на пролетта всъщност), добави Георгиева. Сега тя каза, че общините ще получават толкова пари дневно от държавата, колкото е получавала през миналата година. За индексация т.е. увеличение на заплати и възнаграждения много трудно може да се говори, стана ясно от думите на Георгиева пред БНТ.

Свикнахме да е така – да няма държавен бюджет в края на предишната и началото на годината, в която трябва да има, каза още с горчивина Георгиева.

Припомняме, че удължителният бюджет значи следното – разходите и приходите се базират на това, което е било през предишната година и се делят на 12, за да станат ясни числата за всеки отделен месец, докато бъде приет нов държавен бюджет.

Нова структура на властта

Силвия Георгиева заяви и, че НСОРБ иска да тръгне дебат за промяна на структурата на парламента – той да стане двукамарен. Идеята – горната камара т.е. Сенат да не може да бъде разпускана от президента. Защо това да е необходимо, след като беше променено законодателството и парламентът сега работи и когато няма правителство, не стана много ясно – може би от гледна точка сенаторите да не са ангажирани в предизборна кампания лица. Това е разговор с поне 10-годишен хоризонт, през юни ще направим една голяма конференция, на която да поставим тези въпроси.

