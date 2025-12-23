Мария Цънцарова срещу Делян Пеевски: Разказ за журналистическа смелост

Кратка история за смелостта на освободената от bTV водеща на сутрешния блок Мария Цънцарова и имоти на лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски разказа в профила си със Facebook гражданският активист и журналист Иво Божков, който беше и общински съветник в София.

Историята

На 1 февруари 2014 г. Божков, заедно с Николай Стайков (бивш зам.-главен редактор на "Капитал" и лице на неправителствената организация Антикорупционен фонд), отиват до една от вилите на "безимотния "феномен", която се намира на Халкидики в Гърция. Целта - да докажат, че тя е негова.

"Влизаме ние с Николай, който сега е част от Антикорупционен фонд, и аз скрито започвам да снимам с телефона. Срещаме работник, който реди малки павенца и оправя алеата. Заговаряме го и се оказва българин. Казваме му, че сме дошли да видим вилата, която нашия приятел Делян е обещал да ни даде под наем за лятото. Веднага щом чу името Делян, работникът се успокои и каза: "Отде му знаете името, значи той ви е пратил. Делян е таз втората къща".

Тези думи Божков описва като късмет и потвърждение, че имотът е на Пеевски.

След връщането си в България, Божков и стайков си уговарят интервю и участие в сутрешен блок на Нова телевизия.

"Разбира се, това потвърдено и подробно подготвено участие ... пада. Невидимата ръка на частния "Пазар" се беше намесила или по-скоро беше потвърдена публичната тайна за офшорно невидимата ръка на голямото Д в Нова. 2014 година сме, да не забравяме", пише Иво Божков.

По думите на Божков, тогава се появила Мария Цънцарова - млада репортерка в bTV, която има куража не само да ползва кадрите му, документите, с които разполага, но и да направи мащабно разследване, за да събере още данни и доказателства за случая.

"Истинското олицетворение на думата журналист! Нейният репортаж показа и доказа имотите, които ползва Делян не само в Гърция, но и в България. Бяхме поканени с Николай в сутрешния блок на bTV и получихме така нужната защита - светлината на обществения прожектор, каквато идва от участие в сутрешен блок", споделя той. С уточнение, че преди това сериозно се е притеснил как дългата ръка на задкулисието е спряла историята от публичност и съответно това го е накарало да се замисли какво още може да му се случи, тъй като публичността в такива случаи е щит.

Божков твърди, че днес видеата от разследването на Цънцарова и тяхното участие не се зареждат на страницата на bTV.

"Благодаря на Мария, за този осново-опазващ за мен репортаж, който далеч надхвърляше моята сигурност, защото разобличаваше мащаба на лицемерието на мафиотския модел на управление в България", пише той.

Цънцарова продължава с разследванията, като най-голямото последващо е това за ХелпКарма. Разследване, което по думите на бившия програмен директор Венелин Петков от интервюто му от онзи ден, е „коствало много на медията“.

"Независимо дали харесвате или не стила на Мария, нейната работа се доближава най-близо до дефиницията на думата журналист. Позорният начин, по който тя беше отстранена, както и позорният начин, по който водещият (на сутрешния блок на bTV) дори не ѝ спомена името, са достатъчни причини всеки уважаващ себе си журналист, политик, общественик или обикновен зрител - да я бойкотира - докато няма официално извинение", завършва поста си Божков.

