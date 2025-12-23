Преди еврото: Депозитите на домакинствата в банките надхвърлиха нечувана граница

Депозитите на домакинствата в българската банкова система преминаха границата от 100 млрд. лева. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ) към края на ноември, месец преди влизането в еврозоната. Общата сума на депозитите на домакинствата (и НТООД) достига 100,88 млрд. лева (45,9 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт), като нараства с приблизително 2,9 млрд. лева спрямо преходния месец октомври.

Ръст от 13,7 млрд. лева

На годишна база сумата бележи ръст от 15,8 на сто, което в номинално изражение възлиза на около 13,7 млрд. лева. За сравнение, към края на ноември 2024 година депозитите на домакинствата у нас са достигали 87,105 млрд. лева.

Още: Сградата на ЕЦБ ще бъде осветена с поздрав за България на 1 януари

Депозитите на нефинансовия бизнес възлизат на 48,619 млрд. лв. (22,1 процента от БВП) в края на ноември 2025 година, като се увеличават на годишна база с 8,9 на сто.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 19,6 на сто на годишна база през ноември 2025 година и в края на месеца достигат 4,592 млрд. лева (2,1 процента от БВП).

Като цяло депозитите на неправителствения сектор в България достигат 154,09 млрд. лева към края на ноември 2025 година, което се равнява на 70,2 процента от прогнозния БВП. На годишна база те нарастват с 13,6 на сто.

Още: Преди еврото: Депозитите в банките растат още, почти 100 милиарда са

Част от търговските банки обявиха премахване на банковите такси за определен период от време през 2025 г. при внасяне на левове по сметка на каса или чрез банкомат, като тези средства ще бъдат автоматично превалутирани в евро след присъединяването към еврозоната, уточняват от БНБ.