"Сръбският свят", Путин и мантрите на македонизма: Проф. Павлов с мрачна прогноза за българо-македонските отношения

2025 г. беше лоша за българо-македонските отношения, коментира историкът проф. Пламен Павлов пред Actualno.com, като според него вината е на правителството в Скопие, тъй като по думите му то продължава открито или прикрито да споделя идеята за "Сръбски свят", да действа в съгласие със службите на Белград в услуга на геополитическите интереси на Путин и днешната руска политика. Думите му дойдоха като равносметка в края на годината, в която не се случи нищо за македонски българи и в която езикът на омразата към страната ни продължи.

Новата образователна стратегия в Северна Македония

Тема на разговор беше и новината от последните дни, че Северна Македония разработва нова образователна стратегия при положение, че е поела ангажимент през 2022 г. да редактира учебниците си, където Българската армия е представена като окупаторка.

"Не само че не очаквам в тях да настъпи един обективен тон на общо отбелязване на дати и събития, а очаквам още по-голямо засилване на стремежа на режима на Мицкоски, както и на Груевски преди години, да се разграничава историята на Македония от тази на България, което е някакъв абсурд от гледна точка на историческата наука и на самите факти", смята историкът.

Въпросът за окупацията: Българската история е категорична - такава не е имало

Проф. Павлов е категоричен, че в българските исторически среди няма спор относно така наречената българска окупация в Македония през 1941 г. и че такава не е имало.

"Има огромен доказателствен материал, има филмови ленти от кино прегледи, където се вижда как българите в Македония посрещат Българската армия. Има хора, които са се качили по дърветата, за да могат да размахват българските флагове и да приветстват армията. Да се говори за окупация е грозно, невярно и просто никаква прошка не може да има за подобна трактовка на историческите събития", посочи проф. Павлов.

Историкът заяви, че влизането на Българската армия става след призиви на интелигенцията в Македония тогава.

Коментарът му идва на фона на говоренето в публичното пространство от страна на отделни български историци, които използват думата окупация.

"Опитът на наши колеги, които много обичат да спекулират, че са модерни, че разглеждат историята поливариантно и т.н. да припяват на македонските мантри за нашите взаимни отношения и за по-далечната и близката ни история, са изключително нелепи и са лишени от всякакъв исторически смисъл", подчерта той.

Терминът окупация

По отношение на думата окупация той поясни, че става въпрос за термин, който в зависимостот контекста може да има точно обратното значение.

"Да речем, когато в резултат на Крайовския договор, ние си връщаме Южна Добруджа, в официални документи, включително български, се казва, че се извършва окупация. Това е чисто технически термин и означава въдворяване на власт, институции, армия и в никакъв случай не означава онова, което твърди македонската пропаганда и за което голямо съжаление твърдят отделни наши учени с претенции за модерност и какво ли не", добави проф. Павлов.

"Да се говори, че Българската армия е окупирала собственото си население е повече от глупаво", посочи още проф. Павлов.

"Влизането на Българската армия през 1941 г. във Вардарска Македония е възприемано като акт на справедливост и като освобождение. Да се заменя думата освобождение с грозната дума окупация е изключително спорно", смята още проф. Павлов.

Той напомни, че още в Първата световна война, когато нашата армия освобождава Охрид, една жена казва на полк. Джеров, по-късно генерал: "Вас свети Климент ви доведе".

Той разказа, че доскоро в Македония един стар шлагер: "Минаха години без да те забравя аз, чакам те да дойдеш, чакам те с буйна страст", който в полуконспиративна обстановка много често се изпълнявал за Българската армия. "Един такъв шлагер е приспособен за една такава тайна, българска патриотична мотивация, която съществува масово у хората. Това не е забравено и днес", добави още историкът.

14 века България

След като български историци, археолози и общественици обявиха апела си за отбелязване на 1400 години от създаването на българската държава през 2032 година, друга група от историци, сред които и тези, които пригласят на македонските мантри, са обявили контрапротест.

"Появи се нещо като контрапротест в медиите, че не бива да се отбелязват 14 века българска държавност. Тогава означава, че тези колеги са солидарни с решението на ЦК на БКП от 1981 г. за това, че 681 г. е начало на държавността, което е определено невярно", заяви още проф. Павлов.

Проф. Павлов призова своите колеги да гледат обективно на историческите процеси, а не само да имат претенции за либералност, псевдомодерност, поливариативност и нестандартен прочит и да вкарват публиката в откровени лъжи и манипулации.