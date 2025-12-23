Управителят на БНБ: Няма да приема да съм служебен премиер

Любопитно:

23 декември 2025, 11:07 часа
Управителят на Българската народна банка Димитър Радев обяви, че няма да приеме поста служебен премиер, ако му бъде предложен.

На въпрос за евентуално заставане начело на служебен кабинет, Радев отговори: "Категорично не".

"Независимостта на централната банка е основен принцип. Поставянето ѝ под съмнение би подкопало доверието не само в БНБ, но и в цялата институционална система, особено в момент на историческа промяна в паричния режим", заяви гуверньорът на БНБ, който не за пръв път отхвърля идеята да заеме първият пост в държавата, макар че по закон има право.

В турбулетни времена са нужни устойчиви институции

В условията на продължителна политическа нестабилност устойчивостта на държавата зависи от стабилното функциониране на основните публични институции, заяви Радев.

По думите му централната банка има ключова роля за поддържането на икономическата и финансовата стабилност, включително в периоди на тежки политически кризи. 

Според него когато основните публични институции действат стабилно и предвидимо, дори значителни политически кризи могат да бъдат преодолени без съществени икономически сътресения. Настоящата ситуация представлява тест за институционалната рамка, която продължава да има определени дефицити, но съм убеден, че БНБ е ключова институция с капацитета да го издържи, допълни той.

Радев е на мнение, че ролята на централната банка е да осигурява стабилност и предвидимост, дори когато политическата среда е нестабилна. "Ние не се намесваме в политическия процес, но гарантираме, че фундаментите - паричната система, банковият сектор и доверието на гражданите и бизнеса в тях - остават стабилни. Това е нашият начин да се поддържа относително спокойствие в периоди на повишена несигурност", заяви той.

Еврозоната като стопер за политически и икономически импровизации

Според Радев перспективата за присъединяване към еврозоната създава по-строга и предвидима рамка за икономическо управление и се оценява положително от финансовите пазари.

"Еврозоната ограничава пространството за политически и икономически импровизации и изисква по-висока степен на дисциплина. Това намалява ефекта от вътрешнополитическите колебания и глобалната несигурност, като същевременно създава по-ясна и предвидима институционална рамка за икономическо управление", коментира той.

Удължаването на бюджета е най-адекватният възможен вариант

Пред БТА Радев коментира и въпроса за удължаването на бюджета, като посочи, че при настоящите условия това е "най-адекватният възможен вариант", тъй като позволява поддържане на фискална дисциплина и запазване на относителна икономическа стабилност.

"Отсъствието на редовен бюджет не е желано, но в конкретната ситуация това е най-адекватният възможен вариант. Той позволява запазване на относителна фискална дисциплина в условията на политическа турбулентност. Бюджетът следва да служи на стабилността и устойчивостта на държавата, а не на краткосрочни политически цели", заяви той.

По повод на сложната обстановка в страната Радев успокои, че държавата има опора, дори когато политиката е в криза.

"Стабилността не е даденост. Тя се поддържа чрез дисциплина, силни институции и дългосрочно мислене. Когато тези елементи отсъстват, цената в крайна сметка се заплаща от цялото общество", допълни още той.

