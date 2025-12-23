Лайфстайл:

Главният архитект на София проговори и каза какво седи зад поисканата й оставка

Главният архитект на Столична община Богдана Панайотова проговори и обясни поисканата ѝ оставка със засегнати огромни интереси за стотици милиони левове. Тя посочи конкретни проекти с огромен интерес, които е спряла, и обяви, че ще гледа на тях като на лакмус къде стои кметът на София Васил Терзиев. "Нямаше как да не засегна всички, защото се опитах да създам ясни правила в полза на градоустройството и законодателството. Засегнати са големите фирми, които са работили по другия начин, засегнато е старото статукво, дори в самата администрация", коментира Панайотова.

Посочи конкретни проекти

Панайотова посочи няколко конкретни случая - казуса със сградата "Златен век" на "Артекс", за който бе подаден сигнал до прокуратурата, спрения небостъргач до мол "Парадайс", други инвеститори в същия район, които са искали да строят два пъти повече от позволеното и им е обяснено, че не може. Панайотова изтъкна, че до февруари-март 2026 г. ще се разбере къде стои ръководството на Столична община по няколко казуса, които може да се ползват като лакмус.

"Ще следя дали и как ще бъдат разрешени - небостъргачът до "Парадайс", до другата сграда пак до "Парадайс" - между "Хенрик Ибсен" и "Тодор Каблешков", небостъргачите в близост до "Филип Кутев", сгради в "Триадица", в "Младост", тези, които не отговорят за мен на разстояние през улица или коефициент на застрояване", изброи Панайотова в интервю за Ивелин Николов, цитирано от в. "Сега". Тя не разбира и защо е била спряна в случая със спрените строежи в коритото на некоригирана река.

"Очевидно е какво се случва в София за всички, не мога да разбера как смееш да кажеш на черното бяло. На шест метра един от друг се строят небостъргачи, улиците са тесни, трафикът е огромен. В саксии засадени дървета се местят с приемателни комисии като доказателство, че има озеленяване. Къде е общественият интерес във всичко това", попита Панайотова.

Тя обясни, че е предложила на екипа на кмета конкретни нормативни промени, но те са останали без движение. Панайотова разказа и че е била записана неправомерно и е подала сигнал и до кмета, и до прокуратурата и два дни по-късно ѝ е поискана оставката.

"Кметът даде права на човека, който подслушва, и отстрани всички, участвали в тази оперативка", разказа Панайотова.

