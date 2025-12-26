Най-важните новини за деня: 26 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 26 декември.

СВЕТОВЕН И ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОН БЕЗ ЗАПЛАТА: НАСАР ЗАПАЗИ ХЕГЕМОНИЯТА СИ В ЩАНГИТЕ И ПРЕЗ 2025-А! (ОБЗОР)

Олимпийският шампион Карлос Насар е феномен в щангите и това се доказа и през 2025 година, в която защити реномето си на номер 1 в Европа и в света. Спортист номер 1 на България за 2024 г. спечели двете си най-големи състезания за тази година - Европейското в Кишинев и Световно във Фьоде, и то с няколко световни рекорда.

БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2025 Г.: "БАРБУТОВГЕЙТ" ИЗГОНИ КИРИЛ ПЕТКОВ ОТ ПП

През 2025 г. един от лидерите на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков подаде оставка, а след това напусна и 51-ото Народно събрание, отказвайки се от депутатския си мандат. Той обаче не се отдръпна съвсем от политиката, като участваше активно в протестите в защита на Благомир Коцев, срещу санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски, срещу Бюджет 2026, но и в протеста от 10 декември, който свали правителството на Росен Желязков.

"ОТ КУХНЯТА" НА КРЕМЪЛ: ПУТИН ДОПУСКА РАЗМЯНА НА ЗЕМИ, НО ИСКА ЦЯЛ ДОНБАС. ПРАВОСЛАВНИЯТ ДИКТАТОР ОБСТРЕЛВА ВЯРВАЩИ НА КОЛЕДА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че няма да губи никакво време в усилията си за мир в страната, и потвърди предстояща среща на високо равнище с американския държавен глава Доналд Тръмп. Преговорите са насрочени за 28 декември във Флорида.

ЕКСПЕРТ: ПРИГОТВЕТЕ СИ КЕШ ПОНЕ ЗА СЕДМИЦА В ПЪРВИТЕ ДНИ НА 2026 Г.

Самите банки предупреждават, че при прехода от лев към евро от 1 януари 2026 г., може да има затруднения с банкоматите и междубанковите разплащания. Ето защо, поне аз така възнамерявам да направя, да имам пари в брой поне за една седмица в първите дни на Новата година.

ЛИЧНА И ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ: БЕЗВОДИЕ И ФАТАЛНИ НАВОДНЕНИЯ ПРЕЗ 2025 Г.

Населените места без вода в България вероятно са около 700, най-малко 598. Тези данни обяви на 1 октомври 2025 г. съпредседателят на "Зелено движение" Тома Белев, който съвместно с колегите си следи изкъсо кризата с безводието в страната.

ИЗБОРИ В УКРАЙНА ВЪВ ВОЕННО ВРЕМЕ: ВЪРХОВНАТА РАДА ВЕЧЕ ПОДГОТВЯ ЗАКОНА

Върховната рада (парламентът на Украйна) започна работа по закон за организиране и провеждане на избори в страната във военно време. Днес, 26 декември, работна група е провела първото си онлайн заседание като то е било излъчено по телевизионния канал "Рада". Работната група е в състав 62 души.

ПСИХИЧЕСКИ ЗДРАВ ЛИ Е ТРЪМП? ПОВЕДЕНИЕТО МУ БЕ НЕОБИЧАЙНО ПРЕЗ 2025 Г.

През цялата 2025 г. американският президент Доналд Тръмп демонстрира непостоянно и хаотично поведение, което повдигна доста въпроси относно психичното му здраве. Поведението на 79-годишния президент бе непредсказуемо и държеше в напрежение почти целия свят през последните дванадесет месеца.

ПУТИН ИСКА НОВОРУСИЯ, ЕВРОПА Е СТРАНА ВЪВ ВОЙНАТА: ИВАЙЛО АЧЕВ ЗА БЪДЕЩЕТО НА УКРАЙНА (ВИДЕО)

Русия напредна - не толкова, колкото ѝ се иска, но повече, отколкото на Украйна ѝ се иска. Това заяви в предаването “Студио Actualno” главният редактор на Actualno.com Ивайло Ачев, който е и магистър по международни отношения.

ПРЕЗ 2025-ТА БЪЛГАРСКИЯТ БОКС ЗАТВЪРДИ ПОЗИЦИИТЕ СИ В СВЕТА, НО 2026-ТА ЩЕ БЪДЕ ЧЕРЕШКАТА НА ТОРТАТА

През изминалата 2025 година България затвърди позициите си като една от водещите страни в света на бокса. Поне на аматьорския. Последните 12 месеца бяха изключително успешни за родния бокс и федерацията ни и са продължение на отличната работа, която свършиха всички ръководители, треньори и състезатели през 2024-та, когато България излъчи рекордните 11 полуфиналисти на Европейското първенство.