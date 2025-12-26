България през 2025 г.: "Барбутовгейт" изгони Кирил Петков от ПП

През 2024 г. един лидерите на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков подаде оставка, а след това напусна и 51-ото Народно събрание, отказвайки се от депутатския си мандат. Той обаче не се отдръпна съвсем от политиката, като участваше активно в протестите в защита на Благомир Коцев, срещу санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски, срещу бюджет 2026, но и в протеста от 10 декември, който свали правителството на Росен Желязков.

Причината за оставката

Оставката дойде на 25 юни 2025 г., когато тръгна скандал със записи, в които се говори за далавери в Столична община, а Кирил Петков се почувства отговорен за подбора на кадрите в общината.

Припомняме, че за записа се твърдеше, че отразява проведен разговор между подалия оставка зам.-кмет на София Никола Барбутов и районния кмет на "Люлин" Георги Тодоров. Темата на разговора е евентуално облагодетелстване на фирми при обществени поръчки в районите "Младост", "Люлин" и "Искър", а в замяна ще се получи определен процент "ресто", което да бъде върнато под формата на дарение към "Продължаваме промяната". Заради това Барбутов беше арестуван и стоя в ареста близо половин година. Той беше задържан в края на юни, като в края на ноември мярката му беше променена на домашен арест. Междувременно той подаде оставка и като заместник-кмет в столицата. А Тодоров, заедно с кмета на "Младост" Ивайло Кукурин, се отделиха от ПП, като определено решението им разклати още повече общинската власт в София - ОЩЕ: "Ще си разделим процентите": Столични кметове напускат ПП с твърдение за натиск

„Искам лично да поема политическата отговорност за провала на подбора на кадри в София. Подавам оставката като съпредседател на "Продължаваме промяната" и като депутат от партията, защото каузата е по-голяма от нас. Извинявам се, че допуснах тази кадрова грешка. В тези четири години никога не съм ви предал, не съм действал от корист и страх. Дадох своя принос и оставям партията на достойни хора, които ще продължават промяната за нейното бъдеще", обяви Петков на 25 юни. ОЩЕ: Кирил Петков подаде оставка като лидер на "Продължаваме промяната" и напуска парламента (ВИДЕО)

Кирил Петков обаче беше неуморен защитник на друг кмет на „Продължаваме промяната – Демократична България“ в лицето на Благомир Коцев от Варна, който стоя в ареста 146 дни и в крайна сметка беше освободен срещу гаранция от 200 000 лв. Задържането на Коцев и Барбутов, но най-вече на Коцев, предизвика вълна от протести, а свободата на варненския кмет зарадва хората във Варна, които по време на протестите срещу Бюджет 2026 скандираха „Свобода“. ОЩЕ: "Свобода за политическите затворници": Протести срещу арестите на Коцев и Барбутов в цялата страна (ВИДЕО)

Асен Василев – и сам войнът е войн

След оставката на Кирил Петков – на 28 септември след двудневно Общо събрание партия "Продължаваме промяната" избра бившият финансов министър и досегашен съпредседател на формацията Асен Василев за лидер единодушно с 289 гласа "за", като в битката за поста не се включиха други кандидати. „Както ви обещах, ще се борим докрай“, каза тогава Асен Василев.

Снимка: БГНЕС

На този фон четири от знаковите имена на "Продължаваме промяната" останаха извън новия Изпълнителен съвет на партията, стана ясно от решението на Общото събрание. От новия състав отпадат Никола Минчев и Христо Петров (Ицо Хазарта), депутатът Лена Бориславова, както и кметът на Пазарджик Петър Кулински.

Междувременно Кирил Петков бе избран в Националния съвет на партията.

По-късно съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" акад. Николай Денков получи важен пост в ПП, като бе избран за заместник-председател. ОЩЕ: Денков получи важен пост в "Продължаваме промяната"

Брадата на Кирил Петков

Непосредствено след напускането на поста си в „Продължаваме прмяната“ Кирил Петков си пусна брада. Дали има някаква символика в решението му или не, можем само да гадаем, но безспорно този факт предизвика политически закачки.

За брадата му се появяваха колажи и мемета, но темата влезе и в кулоарите на Народното събрание, тъй като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се пошегува, че в ГЕРБ жените припаднали, когато видели брадата на Кирил Петков.

„На Кирил Петков брадата му отива много. Няколко жени от ГЕРБ припаднаха като го видяха, защото е истинският Джон Траволта вече“, каза Борисов след като темата с брадата на Петков стана вайръл в социалните мрежи. ОЩЕ: На Кирил Петков брадата му отива много - няколко жени от ГЕРБ припаднаха (ВИДЕО)