"От кухнята" на Кремъл: Путин допуска размяна на земи, но иска цял Донбас. Православният диктатор обстрелва вярващи на Коледа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че няма да губи никакво време в усилията си за мир в страната, и потвърди предстояща среща на високо равнище с американския държавен глава Доналд Тръмп. Преговорите са насрочени за 28 декември във Флорида, съобщава дипломатически източник на Kyiv Post, след като украинският лидер не даде конкретика. Той отбеляза, че важни решения могат да бъдат взети още преди Нова година.

САЩ и Украйна разработиха 20-точков план за мир, който бе представен преди дни от Зеленски. Той предвижда замразяване на фронта, наблюдаване на примирието от съюзниците, гаранции за сигурност на Украйна, съвместна експлоатация на АЕЦ "Запорожие" между Вашингтон, Киев и Москва, членство на Украйна в ЕС и др. Русия обаче дава сигнали, че не приема този проект - тя явно го счита за начална точка на по-нататъшни преговори. Според руски медии диктаторът Владимир Путин не е готов огънят просто да спре на линията на контакт - той продължава да иска цял Донбас, т.е. не се отказва да превземе укрепения пояс на Украйна, макар това да не може да се случи от 2014 г. насам.

Москва настоява за пълен контрол над Донецка и Луганска област в разговорите си със САЩ. Руските медии съобщават, че Кремъл отхвърля дискусиите за Краматорск и Славянск - центровете, около които се гради т.нар. крепостен пояс, предлага ограничени размени на територии и нарича координацията на САЩ с Европа знак за слабост.

Russian media claims Moscow is still demanding the entire Donbas in talks with the US, including areas Russia failed to seize. Russian media say the Kremlin rejects discussion over Kramatorsk–Sloviansk, floats limited land swaps, and calls US coordination with Europe a sign of… pic.twitter.com/3Yc5nXH4of — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 26, 2025

Путин е заявил пред някои от най-влиятелните руски бизнесмени, че е готов да обсъди възможността за размяна на част от територията, контролирана от руските сили в Украйна, но че иска целия Донбас, пише например вестник „Коммерсант“. Андрей Колесников, кореспондент на медията в Кремъл, заяви, че диктаторът е запознал водещите бизнесмени с подробностите на плана по време на късна среща на 24 декември. "Владимир Путин заяви, че руската страна все още е готова да направи отстъпките, които той направи в Анкъридж (Аляска, на срещата с Тръмп на 15 август - бел. ред.). С други думи, че „Донбас е наш“, пише изданието.

Зеленски обаче заяви, че Украйна и САЩ не са намерили обща позиция по отношение на исканията на руснаците Киев да отстъпи частите от Донбас, които все още Украйна контролира, или по отношение на бъдещето на атомната електроцентрала в Запорожие, която се контролира от руските сили. Путин повдигнал на срещата с бизнесмените и въпроса за най-голямата АЕЦ в Европа. Според „Коммерсант“ той е заявил, че се обсъжда съвместно руско-американско управление. Също така е заявил, че САЩ са проявили интерес към майнинг на крипто в близост до централата и че тя трябва да се използва за частично снабдяване на Украйна, гласи информацията, цитирана от Reuters.

Що се отнася до гаранциите за сигурност за Украйна, съветникът на Зеленски Михайло Подоляк заяви, че четири държави - Франция, Германия, Турция и Обединеното кралство - са готови да разположат миротворчески сили след края на войната. Според него траен мир е невъзможен без международни партньори, а самата война принуждава Европа да направи трудна промяна - ЕС ще трябва да се откаже от илюзиите си и да се милитаризира, ако иска да оцелее в новата реалност, твърди Подоляк. Турция вече е поставила три условия за изпращането на свои войски - пълно прекратяване на огъня, ясни цели и правомощия за мисията и разпределение на отговорностите между участващите страни. Без това, подчертава Анкара, нищо няма да се случи.

По-рано Путин предупреди, че всяко чуждестранно военно присъствие в Украйна ще се превърне в „легитимна цел за унищожение“ - заплаха, която блокира ключовата мисия на потенциален мироопазващ контигнет, а именно да е далеч от фронта, но да следи за спазване на примирието.

⚡ Four countries ready to send peacekeepers to Ukraine



Ukraine’s presidential adviser Mykhailo Podolyak says France, Germany, Turkey and the United Kingdom are prepared to deploy peacekeeping forces to Ukraine after the war ends.



According to him, lasting peace is impossible… pic.twitter.com/umPVxyNf5N — NEXTA (@nexta_tv) December 26, 2025

Коледното обръщение на Зеленски предизвика реакция от Кремъл, сенатори осъдиха коледните удари на Путин

"От древни времена украинците вярват, че в нощта срещу Рождество Христово небесата се отварят и желанията със сигурност се сбъдват. Затова отправяме едно пожелание от името на всички украинци - Нека той да умре!". Това каза във видеообръщението към народа си навръх Коледа украинският президент Володимир Зеленски, визирайки руския диктатор Владимир Путин, който четвърта година води кървава пълномащабна война срещу сънародниците му. Думите му обаче могат да се тълкуват в смисъл, че мнозина ще поискат смъртта на Путин, но има много по-важни неща. "Днес всички споделяме една мечта и отправяме едно желание за всички нас. "Нека той умре", ще си каже всеки. Но когато се обръщаме към Бог, разбира се, искаме повече. Искаме мир за Украйна. Борим се за това и се молим за това. И го заслужаваме", каза Зеленски.

От Кремъл обявиха, че са видели доклади за така нареченото „странно коледно обръщение“ на Зеленски. Говорителят Дмитрий Песков го описа като некултурно и гневно, постави под въпрос и неговата адекватност.

The Kremlin claims it has seen reports about a so called "strange Christmas address" by Zelensky, describing it as uncultured and angry and questioning his adequacy.



😅😅 pic.twitter.com/l20dR32wMZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 25, 2025

В същото време режимът на Путин, който твърди, че се уповава на православната вяра, не спря да обстрелва цивилни граждани навръх един от най-светлите християнски празници. Американски сенатори нарекоха диктатора "безмилостен убиец" след атаките на Коледа. И демократи, и републиканци, и независими сенатори в САЩ написаха: "Осъждаме бруталните атаки на Русия срещу Херсон, Чернигов, Харков, Одеса, Суми, Донецк и Кривой Рог, насочени срещу невинни украинци, които се бяха събрали, за да отбележат раждането на Принца на мира с близките си и в молитва. Следва да се повтори, че президентът Зеленски се съгласи на коледно примирие, но Путин отказа, а все пак нарежда на войниците да продължат да извършват брутални престъпления на агресия в един от най-светите дни за християнството".

"Дори за страни, които са във война, има дълга история на коледни примирия, включително по време на Първата световна война. Днешното (вчерашното - бел. ред.) решение на Путин да започне атаки, вместо да прекрати огъня, е трезво напомняне за всички нас: Путин е безмилостен убиец, който не се интересува от мир и на когото не може да се вярва. Ние сме солидарни с хората от Киев, Одеса, Харков, Херсон и Донецк, които отбелязват раждането на Христос в най-трудни обстоятелства. Вярата на украинците е по-силна сила от злото, което Кремъл разпали днес", гласи съвместното им изявление от 25 декември.

Същевременно стана ясно, че Путин няма да произнесе речта си за състоянието на нацията през 2025 г., съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков пред вестник „Ведомости“. Това е вторият път от началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, в който диктаторът взема такова решение. "Това е решение на държавния глава, това е неговото послание", заяви Песков.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Спад в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 25 декември - Коледа - са станали 121 бойни сблъсъка, което е с 30 по-малко спрямо 24 декември. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 172 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 21 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3614 изстреляни снаряда, като това е с около 400 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 5804 FPV дрона, което е с около 590 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са отбити 28 руски пехотни щурма за денонощието, твърди украинската армия, а в съседното от юг Олександриевско направление са станали 15 сблъсъка. Също толкова е имало в посока Константиновка, като това са единствените направления на фронта с двуцифрен брой сражения в рамките на 24 часа. При Гуляйполе в Запорожка област е имало 7 нападения - в районите на Успеновка, самото Гуляйполе и към Добропиля (да не се бърка с населеното място на север от Покровск).

Ситуацията по оста около Гуляйполе се влошава бързо за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Руските сили са превзели команден пункт на 1-ви батальон на 106-а отделна териториална бригада в направлението, като са заловили комуникационното оборудване и техниката, намираща се в напълно изправно състояние. Това е сериозен провал на командването и контрола, който изисква спешни действия, преди тактическите пробиви да прераснат в оперативни, предупреждават украински източници. Ситуацията там е абсолютно критична. Украинската мониторингова група DeepState, която е свързана с военното разузнаване, потвърждава хаоса. Руските войски са превзели командния пункт и са взели карти, документи и различни устройства (ВИЖТЕ ВИДЕО ТУК).

Ще бъде проведено разследване, съобщи пред Suspilnе Владислав Волошин - представител на Южните отбранителни сили на украинската армия. "Представители на съответните власти провеждат подробно разследване на този инцидент, което трябва да установи причините и предпоставките за него, както и дали изобщо е имало такъв. Информацията ще бъде оповестена след това", подчерта Волошин и увери: "Никой няма да укрие нищо".

На други места има украински успехи - войници от 225-и отделен щурмов батальон и 20-и армейски корпус са освободили пет села в региона на Днепропетровск след операция, продължила над 100 дни. През целия този период войниците от 3-ти батальон на 225-и отделен щурмов батальон удържали позициите си и провеждали контраатаки.

Soldiers of the 225th Separate Assault Battalion and the 20th Army Corps have liberated five villages in the Dnipropetrovsk region following an operation that lasted over 100 days. Throughout this entire period, warriors of the 3rd Battalion of the 225th Separate Assault… pic.twitter.com/JHjzQ1TvFu — WarTranslated (@wartranslated) December 25, 2025

В посока Новопавловка (област Днепропетровск) "активността на врага се е увеличила многократно, като се натрупват човешки ресурси в гората Филии за по-нататъшни настъпателни операции", твърди в Telegram канала си украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов. "Броят на FPV дроновете, които периодично нанасят удари по нашите укрития, действащи по маршрутите за снабдяване/ротация, също се е увеличил многократно", добавя военният.

Русия е разположила около 10 единици, за да превземе Мирноград, на североизток от Покровск. "Поради невъзможността да установи контрол над Покровск, врагът увеличава натиска върху Мирноград. За окупаторите превземането на това селище е важно за по-нататъшното напредване в тази посока", заявиха от 7-ми въздушнодесантен корпус на украинската армия (ВИДЕО 18+).

"Руските въоръжени сили окупират сградите, докато действат в малки групи, прониквайки в града", пише за Мирноград руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора".

А 7-ми корпус за бързо реагиране на Украйна съобщи за първо унищожаване на новия руски верижен автомобил „Улан-2” в близост до Покровск. Автомобилът, базиран на шаси „Собол 4x4”, наскоро беше рекламиран от Русия, която твърдеше, че е доставян на фронта в големи количества.

Ukraine's 7th Rapid Response Corps report the first destruction of Russia’s new “Ulan-2” all terrain vehicle near Pokrovsk. The vehicle, based on the civilian Sobol 4x4 chassis, was recently touted by Russia as being delivered to the front in large numbers. pic.twitter.com/6nCoa4MfnX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 26, 2025

Украинският полк за безпилотни системи „Феникс“ пък е отблъснал комбинирана руска атака край Торецк. Пилоти на дронове от граничната охрана унищожили руски танк и атакуваща с мотоциклети група (ВИДЕО 18+).

Що се отнася до Купянск, "Два майора" твърди, че руските сили контролирали североизточната част на града, докато украинците били активни в останалите градски райони. "Нашите сили се снабдяват с провизии чрез дронове от другата страна на реката. На юг, в Купянск-Вузловий, вражеските бронирани превозни средства се унищожават и не се очаква селището да бъде превзето скоро", добавя каналът.

В близост до превзетия от руснаците Северск било превзето и село Свят-Покровско, твърди руското военно министерство.

А в най-западната част на Запорожка област настъплението на 7-ма гвардейска въздушнодесантна дивизия на руската армия към Степногорск е "значимо събитие", пише "Два майора". Според него десантчици обградили града от запад и изток, достигайки северните покрайнини и затваряйки джоба. В самия Степногорск все още имало украински групи, наброяващи около една рота войници, твърди източникът. "Боевете за града продължават от няколко месеца, като напредъкът се постига с много висока цена", признава той.

През изминалата нощ Русия атакува Украйна с една балистична ракета "Искандер-М" и 99 дрона. Към 9 ч. информацията на украинските ВВС гласи, че противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 73 безпилотни летателни апарата. Балистичната ракета и 26 дрона обаче са поразили 16 локации. Заради руските удари възникнаха пожари в обекти на енергийната и пристанищната инфраструктура и в административни сгради в Одеса и областта. Повредени са стопански постройки. Няма пострадали, твърди Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. "Ликвидацията на последствията беше затруднена от повтарящите се сигнали за въздушна тревога. На място работеха 60 пожарникари и 16 единици техника на ДСНС", добавят от службата.

