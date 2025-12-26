Експерт: Пригответе си кеш поне за седмица в първите дни на 2026 г.

Самите банки предупреждават, че при прехода от лев към евро от 1 януари 2026 г., може да има затруднения с банкоматите и междубанковите разплащания. Ето защо, поне аз така възнамерявам да направя, да имам пари в брой поне за една седмица в първите дни на Новата година. Това каза по БНР финансовият експерт от портала “Моите пари“ Иван Стойков: “Поне в първите дни на Новата година и най-вече в новогодишната нощ, и 1-2 януари, да има осигурени средства в брой. Аз поне бих препоръчал и аз лично ще го направя това нещо, да имам пари в брой поне да го кажем, в първата седмица от Новата година.Поне до 5, 6, 7, а защо не и до 10 януари ще разполагам с пари в брой. Докато всичко тръгне нормално и всичко работи.“

"Самите банки предупредиха хората да се подготвят за този преход в новогодишната нощ с оглед на това, че е възможно да има някакви смущения, някои устройства дори въобще да не могат да работят.

Преходът няма да стане за една нощ

Снимка БГНЕС

Още: Преди еврото: Депозитите на домакинствата в банките надхвърлиха нечувана граница

Логично е да очакваме, че един такъв преход няма как да стане за една нощ".

Друг съвет на финансовия есперт е хората да платят първата си вноска по кредита или да захранят сметка в евро в клон на банка, а не на банкомат.

Мисля, че е рано да говорим за увеличаване на лихвите по депозитите след приемането на еврото, коментира още Стойков.

Банките следват една линия на постепенно покачване на такси, което може да означава и корекция на някои от тях след първи януари, добави той. "Приемането на еврото може да не е причината".

Още: Обмяната на левове в евро става по-достъпна

Експертът очаква да се появат известни затруднения през януари, когато ще имаме възможност да плащаме и в левове, и в евро, но търговците ще бъдат задължени да ни връщат рестото само в евро.

"Дали те ще имат достатъчно количества монети. Ние пък, като потребители трябва много внимателно да следим какво плащаме и в каква валута, да си сметнем курса дали е правилен. Ще трябва да си припомним някои аритметични действия".

Още: На Нова година да имаме и лева, и евро: Асоциация ни каза как да се пазим от високите цени