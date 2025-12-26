Войната в Украйна:

Лична и държавна отговорност: Безводие и фатални наводнения през 2025 г.

26 декември 2025, 16:00 часа 182 прочитания 0 коментара
Населените места без вода в България вероятно са около 700, най-малко 598. Тези данни обяви на 1 октомври 2025 г. съпредседателят на "Зелено движение" Тома Белев, който съвместно с колегите си следи изкъсо кризата с безводието в страната. По официална информация на държавата населените места без вода в България към октомври 2025 г. са 200. Изминалата 2025 г. беше белязана от водна криза и наводнения. Ето кои бяха основните акценти в събитията, които оставиха една част от страната без вода, докато в друга хора загубиха живота си при наводнения. 

За да има България вода: Спасението е в иновациите - опитът на "Софийска вода"

Снимка: iStock

Обещаващо начало

През януари 2025 г. от "Български ВиК холдинг" ЕАД обявиха, че тройно намалява броят на хората с воден режим в България спрямо пика от 2024 година - седмицата от 2 до 9 септември на режим са били над 300 000 души или 6,79% от населението. Сега вече са 115 723 души или 2,57% от обслужваното население - към 20 януари, 2025 година. Тогава от дружеството увериха, че специално за Плевен е "констатиран достатъчен дебит на водоизточниците от водоснабдителната група за Плевен и има условия за непрекъснатост на водоснабдяването". ОЩЕ: Актуални данни за хората без вода в България: В Плевен има достатъчно вода, за да няма режим 

Въпреки че системите за централно водоснабдяване покриват 99,4 на сто от населението, ВиК операторите отчитат, че на режим са 297 населени места, а според данните на Асоциацията на природните паркове в 458 градове и села у нас има часове и дни на безводие. По данни на НСИ - за периода 2010-2020 г. относителният дял на населението с режим на водоснабдяване расте от 1 на сто до 3,9 на сто, а за 2023 г. е 4,5%.

Снимка: iStock

Огън и вода

"Чакат ни огън и вода. Наводнения, дълга суша с пожари и безводие. Има вода, само че трябва да се събира, организира и оползотворява ефективно без загуби. Страната ни е много богата на вода. Колко години трябва да чакаме природата да ни събуди?", алармира през април бившият министър на земеделието Кирил Вътев и припомни какви са загубите на вода в България: "Вода в България има много, обаче се пилее и не се оползотворява. Престъпно е да имаме население без вода и земеделие без поливане! 90% от водата за напояване се пилее и се губи, 70% от водата за питейно битови нужди се губи." ОЩЕ: Чакат ни огън и вода: Двама бивши министри за безводието

Припомняме, че в края на 2024 г. Народното събрание прие единодушно решение за създаване на временна комисия, която да установи всички факти и обстоятелства, свързани с безводието в страната. Тя трябваше да приключи работа на 11.03.2025 г., но към април 2025 г. резултати все още нямаше. Още: Парламентът създаде и комисия за разследване на проблемите с безводието

Причините за водната криза

"Имаме лоша инфраструктура, имаме загуби, които са 60% средно, но тук трябва да имаме предвид, че 10% от населените места, това са основно малки населени места, но в тях живеят около 40 000 души в България, въобще не са обхванати от ВИК-а оператор, така че ние за тях нямаме информация, не можем да ги вкараме в статистиката", обясни бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов за Actualno.com.

Още: Пеевски предлага, парламентът приема: Може да има промени в определянето на цените за водата и ВиК

"Другото, което е важно да се знае, е, че едва една трета от водоизточниците, които влизат в водопреносната система, имат измервателни уреди. Две трети нямат въобще измервателни уреди. Всеки човек, занимаващ се с управление на някакви активи, ще ви каже, че когато нямаш измерване в началото, ти няма как да си сигурен какво се случва по трасето. Така са възможни големи отклонения, възможни са големи кражби, без да е ясно какъв е техният размер“, обясни още бившият екоминистър. ОЩЕ: Безводието, корупцията и какво е решението на проблема: Говори Борислав Сандов

Кризата в Плевен

Снимка: БГНЕС

Проблемът с безводието през 2025 г. започна в Кюстендил, продължи в Радомир и ескалира в Плевен, където уж всичко беше наред ... през януари. В разгара на лятото, в средата на август жителите на Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен водоподаването бяха подложени на режим без вода от 9:00 до 17:00 часа. В същия период воден режим бе въведен и в Севлиевско, както и в ловешките села Прелом и Соколово. Кризата доведе до прекъсване на лятната ваканция на някои от депутатите и извънредно заседание на Комисията по околна среда и води. ОЩЕ: Кога Плевен ще има вода и има ли водна мафия: Отговорът от МОСВ

На 21 август 2025 г. ресорната комисия по околна среда прие проекта на решение, с който Министерски съвет се задължава в срок до 2 седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза през 2025 година и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция за евентуални бъдещи кризи. В края на август жителите на Плевен започнаха да организират протести, които продължиха и през септември. ОЩЕ: Гняв в Плевен: Хиляди протестират срещу безводието (ВИДЕО и СНИМКИ)

Снимка: БГНЕС

Обещания

На 24 септември 2025 г. се проведе първото заседание Националния борд по водите. Министри, депутати са сред членовете на борда, на срещата присъства и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в България Силвия Георгиева. По думите ѝ, 1,7 млрд. лв. е стойността на проекти на конкретни общини, в които има проблеми с водоснабдяването. Над 50% от тях вече са в изпълнение, финансирани са от държавата.

Учени от УАСГ: Лошото управление и липсата на подготвени кадри са сред причините за безводието

Снимка: БГНЕС

„Твърде голям е обемът на градската инфраструктура, който трябва да бъде реновиран. Имаме 57 000 км улици в градската среда и в селата. Фокусирани сме да се направят най-важните и краткосрочни инвестиции“, посочи още Георгиева. Бордът по водите координира 17 институции, които имат отговорности по водите. Всяка от институциите носи своята отговорност паралелно с останалите, каза още тя. ОЩЕ: Как бордът по водите ще се справи с безводието: Отговорът от Сдружението на общините

По-късно премиерът Росен Желязков обеща, че поема отговорност да няма режим на водата. Тогава той увери, че в "момента се залага авторитета на правителството, за да може този въпрос да бъде решен. Догодина не трябва да има режим и това е нашата отговорност. Ние воюваме с природата, но първо трябва да отвоюваме безхаберието на институциите от последните години и да покажем, че те могат да работят. Защо иначе трябва да има редовно правителство? Да оставим природата да ни решава всички проблеми и социални, и политически?" ОЩЕ: "Догодина режим на водата в Плевен няма да има": Желязков залага авторитета на правителството

Снимка: БГНЕС

Питейната вода е кът

Водните ресурси намаляват, освен това са неравномерно разпределени на територията на страната. През 2019 г. наличните възобновяеми пресни водни ресурси се оценяват на приблизително 85 млн. куб. метра, което е с 15% по-малко спрямо средния обем за периода 1981-2019 г. (над 100 млн. куб. м). Според доклада за опазване на околната среда за 2021 г. недостиг на вода може да възникне в регионите със слаби валежи, голяма гъстота на населението, промишлени производства, използващи много вода, съчетани със специфични природо-географски особености. ОЩЕ: Загуба на вода: България е на първо място в ЕС

Към септември 2024 г., по данни на МОСВ, няма въведен воден режим в населените места, които се водоснабдяват от комплексните язовири. Но тенденцията за намаляване на притока се наблюдава вече трета поредна година (от 2022 г.). В началото на 2024 г. МОСВ информира с писма и в работни срещи МРРБ, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, ВиК операторите, Министерство на земеделието и храните и „Напоителни системи“ ЕАД за ниското ниво на запълване на част от язовирите и необходимостта от предприемането на своевременни действия за приоритетно осигуряване на питейно–битовото водоснабдяване на населението и нуждите на земеделието. Още: "Не поливайте с питейна вода": Двама министри с призив и мерки срещу безводието (ВИДЕО)

Снимка: БГНЕС

Сериозни загуби по мрежата

Водоснабдителните услуги като цяло отговарят на стандартите, но загубите на вода са много високи - 60% - и поддръжката на водоснабдителните системи и съоръжения е недостатъчна. Тръбите на водопреносната система са на средна възраст 36 години, а над 50% от водата е „неносеща приходи“, се посочва в анализите към НИП и към Стратегията на Програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027. Още: "Плащаме вода без да имаме": Безводие в село Четирци

Снимка: БГНЕС

Според оценка на Световната банка - заради дела на амортизираната водоснабдителна мрежа - необходимите разходи за рехабилитация и подмяна на тръбите са между 325 и 400 млн. евро годишно, като спешните нужди възлизат общо на 200 млн. евро. 7,3 млрд. лева са необходимите средства за постигане на качество на питейните води в съответствие с Директива 98/83/ЕО на ЕС от ноември 1998 година. От тях близо половината - 3,5 млрд. лв. - са за населени места с над 10 000 жители. Други 1,6 млрд. лв. са за населени места с между 2000 и 10 000 жители, а 2,2 млрд. лв. - за малки населени места (с между 50 и 2000 жители). Реално направените инвестиции във водоснабдяване обаче са под 200 млн. лв. годишно, което показва, че подмяната и обновяването на мрежата върви с по-бавни темпове от необходимото.

Заради огромната загуба на вода Сметната палата влиза на одит в две министерства

Абсурдът с водомерите

Според инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите, голяма част от загубите на вода се държат на липсата или неточното измерване – има клиенти без водомери или самите водомери не мерят точно. "Трябва да се мери – не може да управляваш воден ресурс, без да мериш. Всичко друго е някакви общи хипотези", настоя инж. Иванов. Над 60% от водопроводите в България трябва да се подмени, защото са азбесто-етернитни. И тук е проблемът при аварии – какво е майсторството на аварийните екипи, за да изолират аварията, тъй като има опасност при авария на друго място. Има възможност да се направи "заскобяване" на аварията, но тук идват бюрократични пречки и повечето ВиК оператори не смеят заради тях – трябва това да се преодолее. ОЩЕ: Причините България да е на воден режим: Абсурд с водомерите се набива на очи

Снимка: БГНЕС

Отклонения

Макар че качеството на доставяната питейна вода е в съответствие с изискванията на 98.7%, анализите към Националния инвестиционен план за ВиК (НИП) сочат, че продължават да се наблюдават отклонения по редица индикатори като съдържание във водата на хром, манган, магнезий, желязо и др. Установени са отклонения по показател нитрати в около 309 предимно малки зони на водоснабдяване, най-вече в райони с развито земеделие и животновъдство. Други отклонения с по-малък териториален обхват са за съдържание на хром и естествен уран. Според инж. Иванов все по-често възникват проблеми със замърсяване с нитрати на водата, заради селскостопанска дейност. Като цяло обаче чешмяната вода в България е добра, става за консумация директно, но има и по-малки населени места, където трябва да се внимава.

4 години суша и работата на кметовете: Отговорът на екоминистъра за безводието и течовете на ВиК

Снимка: БГНЕС

Наводнения

И докато в някои части на страната хората се бореха за всяка капка вода, то човешката намеса срещу природата доведе до трагичното бедствие по българското Черноморие. На 3 октомври к.к. "Елените" беше буквално пометен от водната стихия и тя отне живота на четирима души. Оказа се, че част от сградите са построени върху дере. Климатологът Симеон Матев обясни, че валежите, които причиниха бедствието в „Елените“, са били необичайно интензивни – само за един-два часа са паднали повече от две до три месечни норми дъжд, което се равнява на около 100–200 литра на квадратен метър. „Тази вода няма къде да се оттече и естествено търси най-лесния път – дерето. Проблемите започват, когато в този естествен път на водата има нещо, което ѝ пречи“, обясни Матев. ОЩЕ: Симеон Матев: Трагедията в „Елените“ е резултат от интензивни валежи и човешка небрежност

Климатологът подчерта, че освен екстремните метеорологични условия, роля за трагедията имат и човешките действия – застрояване на речни корита и изхвърляне на отпадъци там, както и липсата на контрол. „Ние също сме част от тази държава и сме позволили тези безобразия да се случват“, каза той.

Снимка: БГНЕС

Проверката

"Направихме много подробни проверки за съгласуване с РИОСВ, със съответните служби – не открихме документи. Можеш да покриеш речно корито, но след съгласуване и разрешение, а не можеш да го застроиш. В крайна сметка главният архитект на съответната община издава разрешително за строеж", заяви на 20 ноември 2025 г. екоминистърът Манол Генов, който сподели и, че изглежда има "минаване между капките", но и регионалното министерство има работа в случая. Доколкото знам, в курорт "Елените" ДНСК (под шапката на МРРБ) е издала заповед за разрушване на този апарт хотел, но се обжалва в съда, добави екоминистърът за работата на колегите си от регионалното министерство. ОЩЕ: Не открихме документи да е съгласувано строителство: Екоминистърът за Черноморието

Отговорност

Според арх. Веселин Веселинов отговорност за трагедията в к.к "Елените" носят собственикът и инвеститор в проекта; архитектът изготвил устройствен план, предвиждащ застрояване върху реката и архитектът, автор на проекта за сгради и паркоустройство; общинската администрация одобрили съответния план (кмет/общински съветници) и издала разрешение за строеж на обектите; администрацията в РИОСВ Бургас, която е позволила подобна процедура; областните управители, допуснали строителство върху публична държавна собственост; строителната компания – изпълнител на обекта; строителният надзор и администрацията на РДНСК, узаконила строителните обекти.

Но проверките досега така и не дадоха отговор на този въпрос, а трябва - ОЩЕ: Бедствието в "Елените": Има ли корупция заради семейство Арабаджиеви - екоминистърът още не знае

Снимка: БГНЕС

"Вода гази – жаден ходи!" : Трагедията в Елените стана с мълчаливото ни съгласие

Но своята отговорност носи и всеки от нас "Гражданинът е заинтересовано лице и с мълчаливото си съгласие отваря вратите за крайно неразумни и полузаконни строителни инициативи, каквито можем да видим изваяни като тортички в почти всеки град и село през последните десетилетия. Всички ние сме част от единен обществен механизъм – страдаме заедно по един или друг начин в лошите дни и нека да не оставаме безучастни в бъдеще към нещастието на човека до нас, защото бъдещето е предвидимо за разумните. Да, виновник е и гражданинът, понесъл своя кръст - „вода гази, а жаден ходи"., коментира още арх. Веселинов специално за Actualno.com.

МОСВ с карти на местата в риск от наводнение, ще съобразяват строителните разрешения

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
