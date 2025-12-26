Лична и държавна отговорност: Безводие и фатални наводнения през 2025 г.

Населените места без вода в България вероятно са около 700, най-малко 598. Тези данни обяви на 1 октомври 2025 г. съпредседателят на "Зелено движение" Тома Белев, който съвместно с колегите си следи изкъсо кризата с безводието в страната. По официална информация на държавата населените места без вода в България към октомври 2025 г. са 200. Изминалата 2025 г. беше белязана от водна криза и наводнения. Ето кои бяха основните акценти в събитията, които оставиха една част от страната без вода, докато в друга хора загубиха живота си при наводнения.

За да има България вода: Спасението е в иновациите - опитът на "Софийска вода"

Обещаващо начало

Въпреки че системите за централно водоснабдяване покриват 99,4 на сто от населението, ВиК операторите отчитат, че на режим са 297 населени места, а според данните на Асоциацията на природните паркове в 458 градове и села у нас има часове и дни на безводие. По данни на НСИ - за периода 2010-2020 г. относителният дял на населението с режим на водоснабдяване расте от 1 на сто до 3,9 на сто, а за 2023 г. е 4,5%.

Огън и вода

Причините за водната криза

"Имаме лоша инфраструктура, имаме загуби, които са 60% средно, но тук трябва да имаме предвид, че 10% от населените места, това са основно малки населени места, но в тях живеят около 40 000 души в България, въобще не са обхванати от ВИК-а оператор, така че ние за тях нямаме информация, не можем да ги вкараме в статистиката", обясни бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов за Actualno.com.

Кризата в Плевен

Обещания

На 24 септември 2025 г. се проведе първото заседание Националния борд по водите. Министри, депутати са сред членовете на борда, на срещата присъства и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в България Силвия Георгиева. По думите ѝ, 1,7 млрд. лв. е стойността на проекти на конкретни общини, в които има проблеми с водоснабдяването. Над 50% от тях вече са в изпълнение, финансирани са от държавата.

Питейната вода е кът

Сериозни загуби по мрежата

Според оценка на Световната банка - заради дела на амортизираната водоснабдителна мрежа - необходимите разходи за рехабилитация и подмяна на тръбите са между 325 и 400 млн. евро годишно, като спешните нужди възлизат общо на 200 млн. евро. 7,3 млрд. лева са необходимите средства за постигане на качество на питейните води в съответствие с Директива 98/83/ЕО на ЕС от ноември 1998 година. От тях близо половината - 3,5 млрд. лв. - са за населени места с над 10 000 жители. Други 1,6 млрд. лв. са за населени места с между 2000 и 10 000 жители, а 2,2 млрд. лв. - за малки населени места (с между 50 и 2000 жители). Реално направените инвестиции във водоснабдяване обаче са под 200 млн. лв. годишно, което показва, че подмяната и обновяването на мрежата върви с по-бавни темпове от необходимото.

Абсурдът с водомерите

Отклонения

Макар че качеството на доставяната питейна вода е в съответствие с изискванията на 98.7%, анализите към Националния инвестиционен план за ВиК (НИП) сочат, че продължават да се наблюдават отклонения по редица индикатори като съдържание във водата на хром, манган, магнезий, желязо и др. Установени са отклонения по показател нитрати в около 309 предимно малки зони на водоснабдяване, най-вече в райони с развито земеделие и животновъдство. Други отклонения с по-малък териториален обхват са за съдържание на хром и естествен уран. Според инж. Иванов все по-често възникват проблеми със замърсяване с нитрати на водата, заради селскостопанска дейност. Като цяло обаче чешмяната вода в България е добра, става за консумация директно, но има и по-малки населени места, където трябва да се внимава.

Наводнения

Климатологът подчерта, че освен екстремните метеорологични условия, роля за трагедията имат и човешките действия – застрояване на речни корита и изхвърляне на отпадъци там, както и липсата на контрол. „Ние също сме част от тази държава и сме позволили тези безобразия да се случват“, каза той.

Проверката

Отговорност

Според арх. Веселин Веселинов отговорност за трагедията в к.к "Елените" носят собственикът и инвеститор в проекта; архитектът изготвил устройствен план, предвиждащ застрояване върху реката и архитектът, автор на проекта за сгради и паркоустройство; общинската администрация одобрили съответния план (кмет/общински съветници) и издала разрешение за строеж на обектите; администрацията в РИОСВ Бургас, която е позволила подобна процедура; областните управители, допуснали строителство върху публична държавна собственост; строителната компания – изпълнител на обекта; строителният надзор и администрацията на РДНСК, узаконила строителните обекти.

Но своята отговорност носи и всеки от нас "Гражданинът е заинтересовано лице и с мълчаливото си съгласие отваря вратите за крайно неразумни и полузаконни строителни инициативи, каквито можем да видим изваяни като тортички в почти всеки град и село през последните десетилетия. Всички ние сме част от единен обществен механизъм – страдаме заедно по един или друг начин в лошите дни и нека да не оставаме безучастни в бъдеще към нещастието на човека до нас, защото бъдещето е предвидимо за разумните. Да, виновник е и гражданинът, понесъл своя кръст - „вода гази, а жаден ходи"., коментира още арх. Веселинов специално за Actualno.com.

