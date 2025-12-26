Световен и европейски шампион без заплата: Насар запази хегемонията си в щангите и през 2025-а! (ОБЗОР)

Олимпийският шампион Карлос Насар е феномен в щангите и това се доказа и през 2025 година, в която защити реномето си на номер 1 в Европа и в света. Спортист номер 1 на България за 2024 г. спечели двете си най-големи състезания за тази година - Европейското в Кишинев и Световно във Фьоде, и то с няколко световни рекорда. При това без да получава заплата от федерацията по вдигане на тежести през цялата година след поредица от вътрешни скандали, които Насар все пак не позволи да отместят фокуса му от щангата.

Между титлите, рекордите и скандалите: Карлос Насар през 2025 - епизод пореден

Още в началото на годината стана ясно, че Насар може и да пропусне Европейското в Кишинев, тъй като не смята да поема рискове с пълноценното си лечение и възстановяване от проблемите в рамената му. На няколко пъти Насар отбеляза, че дългосрочната му цел са Олимпийските игри в Лос Анджелис, пък и отвъд тях, тъй като иска да има дълголетие в спорта и да спечели възможно повече олимпийски титли.

По същото време пък федерацията по щанги на практика трябваше да се бори за своето оцеляване заради големи задължения. Тогавашният президент Стефан Ботев изчисти дълга чрез Делян Пеевски, който негласно се превърна в основен спонсор на федерацията. Там някъде обаче започнаха и разминаванията между Насар и Стефан Ботев, като българският щангист отказа да подпише договор с федерацията, тъй като не бе съгласен с условията, които му се поставят.

Уникалната доминация на Карлос на Европейското в Кишинев

В крайна сметка Насар замина за Кишинев да се състезава и показа, че е абсолютно недостижим за конкуренцията в Европа. Карлос Насар счупи два световни рекорда и стана европейски шампион за трети пореден път в Кишинев, като се състезаваше в нова категория до 96 кг. Той записа 188 кг в изхвърлянето (световен рекорд) и 229 кг в изтласкването (европейски рекорд), събирайки двубой от 417 кг (световен рекорд). С тези тежести Насар изпревари втория в класирането с цели 38 килограма.

Вместо да му организира шампионско посрещане, федерацията остави Насар без подкрепа при прибирането му на родна земя, а Карлос каза, че е свикнал и ще го преглътне. Това вероятно се дължеше на търканията му с президента Ботев. Всъщност сагата с договора на Насар се проточи чак до декември, като през всичките месеци Карлос доброволно се отказваше от полагащото му се възнаграждение от федерацията, докато накрая не подписа договор с променени условия, отбелязвайки че не го прави заради Стефан Ботев, а заради България.

Форма в преход: Карлос смени техниката си и рискува световната титла

В месеците след Европейското първенство Карлос Насар продължи да работи за пълноценното възстановяване на тялото си, за да преодолее проблемите с рамената, които му пречат да разгърне пълния си потенциал, а и поставят под риск здравето му. Той дори взе рискованото решение да направи промяна в техниката си - под зоркия поглед на олимпийския шампион Асен Златев. По думите на Насар, новата техника щади рамената му, като дългосрочната цел е да може да вдига без контузии, но пък промяната можеше да му коства световната титла във Фьоде.

Драматичният обрат на Световното, който донесе трета световна титла на Насар

На Световното първенство Карлос Насар стана световен шампион за трети път, но победата в категория до 94 кг дойде трудно. На изхвърляне щангистът записа два неуспешни опита и не успя да спечели медал в отделното движение, като остана с един успешен опит на 173 кг, а после трябваше да наваксва сериозно изоставане в изтласкването, за да изпревари конкуренцията и да стигне до световната титла. Направи го с 222 кг в изтласкването - световен рекорд, и двубой от 395 кг.

В крайна сметка Насар изпълни целите си за годината - защити си световната титла и европейската титла, и гледа напред към 2026 с ясната посока да усъвършенства новата техника и да влезе още по-силен, за да продължи да трупа титли и рекорди до Лос Анджелис. Карлос изпълни и друга своя цел извън състезателния подиум - да отстрани Стефан Ботев, за сметка на Асен Златев, който бе неговият фаворит за нов ръководител на федерацията. Изборите на Общото събрание бяха обжалвани от 3 клуба, а скандалите в централата вероятно ще продължат, но изглежда, че Насар ще остане да се състезава за България.

Целите за 2026 са ясни: Карлос винаги се цели да бъде номер 1, а световната титла определено го блазни, тъй като се доближава все повече до рекорда на Янко Русев за най-много световни титли. Дали Насар ще постигне нова европейска и нова световна титла през новата година? Изглежда, че стига да няма здравословни проблеми, няма какво да го спре не само през 2026, но и за много години напред.

Автор: Стефан Йорданов