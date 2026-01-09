Не може да уволниш някого, който си върши работата: Владимир Йончев за инициативата “Водещият твърде много питаше“ (ВИДЕО)

Не може да уволниш някой, който добре си върши работата. Това каза в предаването Студио Actualno главният редактор на сайта OFFNews Владимир Йончев. Поводът – свалянето от ефир и последвалото уволнение на журналистката от bTV Мария Цънцарова, а причината - традиционният за България отстрел на неудобни журналисти под политически или икономически натиск. В самия край на годината 36 совобдни медии и отделни колеги се обединиха в инициативата “Водещият твърде много питаше“ в подкрепа на уволнените или свалени от ефир под политически натиск журналисти. Actualno.com е една от медиите, които безусловно подкрепят кампанията.

За медийните стандарти

Ето какво каза Владимир Йончев: “Без значение дали медиата е държавна или частна, тя трябва да спазва определени стандарти за свобода на словото, стандарти за журналистика, стандарти за отразяване.

Стандарти за задължения към обществото то да бъде информирано качествено, така че в своите решения да има информиран избор. Разбира се, медиите са бизнес.

Разбира се, че работодателят, аз самият съм собственик на медиа, работодател... Разбира се, че той може да оказва влияние върху целия този процес.

Но това влияние не означава, че той може да прави каквото си иска без каквито и да било обяснения. Аз съм уволнявал много хора.

Но това е било защото не са си вършили работата. Или някак си защото това се е наложило по други причини. Трябвало е да има някакво свиване. Не можеш да уволниш някой, защото добре си върши работата. Не можеш да уволниш своята звезда, човекът, който е най-добрият.

Кампанията продължава

Не може след него да ти напусне единственият разследващ репортер и да няма никаква реакция. Освен това, ако си решил да уволняваш някого, не съобщаваш на медиите, че водиш преговори с него за още по-високото му кариерно издигане и преместването му в още по-добър часови пояс.

По-добър няма, но ако предположиме, че има, примерно, че ще го направиш в централната емисия, два-три дни това ти е пиар стратегията, след което го отстрелваш и го изтриваш от историята. В сайта на бТВ никъде не пише, че Мария Цънцарова е работила някога там.“

Натискът върху журналистиката не може да бъде безкраен, по закона на Нютон, силата ще се върне върху тези, които са го упражнявали, каза още журналистът.

Кампанията “Водещият твръде много питаше“ продължава като израз на солидарност към всички журналисти, лишени от ефир и работа под натиск. Тя ще стане международна.

