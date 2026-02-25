"Нещо се е случило изневиделица": Психиатърът д-р Владимир Сотиров анализира случая “Петрохан-Околчица”

Повечето от нас се чувстват по един или друг начин застрашени. Това усещане за застрашеност може да произтича и от обстоятелството какво се е случило и как изглежда това зло, което е влязло в живота на тези хора.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” психиатърът д-р Владимир Сотиров, коментирайки неизвестните около случая “Петрохан-Околчица” и реакциите в обществото.

Истината е, че ние нямаме достоверна информация, която да е поднесена по достатъчно консистентен начин, подчерта д-р Сотиров. Напълно е възможно една голяма част от хората да се идентифицира с добрините на тези хора, които те са направили. Виждаме, че сега доста хора, които са ги познавали, говорят за тях като добродетелни хора, които искат да увеличават доброто по света. В този смисъл аз смятам, че доста от нас се идентифицират с това добро, коментира Сотиров.

По думите му нещо се е случило изневиделица, не е имало никакви индикации, че нещо ще се случи. Те с нищо не са индикиращи, че смятат да приключат живота си, ако са решили да го приключат доброволно. Има нива на общуване в такава общност, които със сигурност са останали недостъпни за широката общественост, каза Сотиров. Той припомни, че когато хора се организират около лидер, който има определено поведение, до голяма степен това се свързва с дефиницията за секта.

Освен шестимата починали, жертви са и всички онези хора, които са ги обичали, които са имали с тях доверителни човешки взаимоотношения. Имали са роднини, приятели, които са ги обичали. Всички тези хора заслужават нашето съчувствие. Ние се ожесточихме и започнахме да търсим злодея, който да разкъсаме, подчерта още психиатърът.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.