Новините: Най-важното за деня, 24 септември

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 24 септември.

"РЕФЕРЕНДУМЪТ" В ХЕРСОН: АБСУРДЕН ТЕАТЪР, ХОДЯТ ОТ ВРАТА НА ВРАТА

Юрий Соболевски е заместник председател на регионалния парламент в Херсон. Той е избягал от руската окупация на региона и по съображения за сигурност пребивава извън Херсон. Ето какво заяви той за Дойче веле в интервю по повод референдумите в окупираните територии.

РЪСТ В БРОЯ НА НОВИТЕ СЛУЧАИ НА КОРОНАВИРУС ЗА ДЕНОНОЩИЕ

Броят на новите случаи на коронавирус се увеличи и като абсолютно число, и като процент. 748 са новите заразени за 23 септември, като те бележат ръст от 586 на дневна база, след като в предходния отчет бяха открити 162 случая. 92 от заразените или 12,3 на сто са деца. Направени са 5171 теста (PCR и антигенни), като те са с 3694 повече спрямо отчетените 1477 ден по-рано. Така процентът на положителните проби се понижава - от 10,97% до 14,46 на сто.

БАЙДЪН ОБЕЩА "БЪРЗА И СУРОВА РЕАКЦИЯ", АКО РУСИЯ АНЕКСИРА УКРАИНСКИ ТЕРИТОРИИ

Съединените щати "ще работят със съюзниците си и партньорите си, за да въведат допълнителни санкции срещу Русия, които ще бъдат бързи и сурови", ако Москва анексира украински територии. Това заяви президентът на САЩ Джо Байдън.

АМЕРИКАНСКИ ЕКСПЕРТ: ЗАПАДЪТ НЯМА ДА ХАРЕСА СЛЕДВАЩИЯ ХОД НА РУСИЯ В УКРАЙНА

Лидерите на НАТО и западните новинарски медии трябва да осъзнаят, че може би празнуват прелюдията към продължителна, изключително кървава война или дори предстояща ядрена катастрофа. Това предупреждава американското издание The National Interest. Автор на материала е Тед Гален Карпентър е старши сътрудник в Cato Institute и сътрудник-редактор в American Conservative and the National Interest, автор е на 13 книги и повече от 1100 статии.

"МЕДИАНА": ГЕРБ УВЕЛИЧАВА ПРЕДНИНАТА СИ, БИТКАТА ЩЕ Е ЗА ВТОРОТО МЯСТО

ГЕРБ увеличава преднината си пред "Продължаваме промяната", а битката за второто място на вота се ожесточава. В следващия парламент ще влязат 8 партии - всички, които бяха досега, плюс "Български възход". Това показва последното проучване* на "Медиана".

СУПЕРГЕРОИ И МАГЬОСНИЦИ - ТОВА ИСКА БЪЛГАРСКИЯТ ИЗБИРАТЕЛ

Нали сме наясно, че когото и да изберем, незабавно ще бъдем разочаровани? Както се разочаровахме скоропостижно от предните, а по-рано - от по-предните, и от по-по-предните. Имам чувството, че изборите у нас са едно злорадо причакване на следващата партида политици, от които да се разочароваме.

КИРИЛ ПЕТКОВ ПРИЗОВА БОРИСОВ НА ДЕБАТ И ОБЯВИ ПП ЗА ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА ПО ПРОУЧВАНИЯ НА ПАРТИЯТА

Най-много ме безпокои, че имаме едни социологически проучвания, които според мен изцяло изкривяват реалността. Нашите социологически проучвания, поръчани от ПП, показват, че разликата с ГЕРБ е 1-2%. В медиите виждам 6%, 8%, стигат до 10%". Това заяви съпредседателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков в "Стълбището" по Дарик радио.

ВОЕНЕН ЕКСПЕРТ: “ПУТИН ЗА ПРЪВ ПЪТ ОСЪЗНАВА, ЧЕ РУСИЯ МОЖЕ ДА ЗАГУБИ ВОЙНАТА”

Обявената частична мобилизация създава много проблеми за Русия, казва военният експерт Франц-Щефан Гади в интервю за германската обществено-правна медия АРД. В крайна сметка това може да понижи още повече бойния дух на руските войски. Той предупреждава обаче, че за Украйна войната също "далеч не е спечелена". Ето пълното ми интервю, в превод на Дойче веле.