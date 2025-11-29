Пеевски заплаши със съд заради новите цени на водата

"Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) подготвя поредното увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г., средно с над 2,62% за страната, което ще е удар по доходите на хората и ще предизвика справедливия им гняв". Това твърди санкционираният по американския глобален закон "Магнитски" лидер на ДПС Ново начало Делян Пеевски - прессъобщение с думите му беше изпратено до медиите.

Пеевски коментира действията на КЕВР от гледна точка на безводието, но не и от гледна точка на това какво през годините направи държавата, за да подкрепи държавните ВиК оператори така, че да оправят течовете по тръбите, заради които има загуби от 70-80%. Но лидерът на ДПС констатира как "работата по укрепването на инфраструктурата е далеч от необходимото, за да даде траен и сигурен ефект върху преодоляването на водните кризи. Не се изпълняват инвестиционните планове, не се покриват показателите за ефективност, а общите загуби на вода остават над 60% за пета поредна година".

"Затова настояваме КЕВР да спре процедурата за увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г., да съобрази механизма за ценообразуване с новия Закон за водите, който е в Народното събрание и да проведе необходимите консултации с ВиК холдинга, по отношение на изпълнението на инвестиционните програми на отделните ВиК оператори. В противен случай ще атакуваме в съда поскъпването на водата, както сторихме с решението на СОС за необоснованото увеличение на цените за паркирането в София, в резултат на което Административният съд - София град го определи за нищожно".

