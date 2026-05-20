Пенсиите ще растат, социалните плащания остават непроменени: Обещанията на властта

Ще изпълним предизборните си обещания за запазване на данъците и гарантиране на доходите на най-уязвимите групи. Искам тук ясно да кажа, че пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8% от първи юли. Това потвърди заместник-председателят на Народното събрание от "Прогресивна България" Иван Ангелов в ефира на Нова телевизия. И допълни, че няма да има урязване на социални плащания или намаление на заплатите.

По думите му, за да се овладее финансовата криза и държавата да влезе в рамките на 3% бюджетен дефицит, се предвижда оптимизация. Тя ще започне със съкращаване на 10% от така наречените незаети щатове в бюджетния сектор.

Борба с високите цени

"С административни мерки няма как да определяме размера на цените, нито да налагаме таван на цените, нито пък да определяме някакъв минимум, тъй като ние се намираме в свободен конкурентен пазар", каза той.

Според него на тази основа пазарът трябва да се саморегулира, но същевременно институциите са длъжни да вземат отношение за ограничаването на спекулативните действия от страна на търговците.

Ангелов обясни, че е недопустимо една и съща хранителна стока да се предлага в два различни магазина в София с разлика в цената от 90%. Той уточни, че ролята на държавата и регулаторите е да гарантират справедливостта и да налагат санкции при установени нерегламентирани практики. "Няма как една стока да се предлага, например, за 1 лев в един магазин, а в другия да се предлага за 2 или 3 лева, това е заблуда и своеобразна измама на потребителя", посочи депутатът.

Той категорично отхвърли опасенията на бизнеса, че новите мерки ще забранят промоционалните цени и акциите в магазините. По сумите му за улеснение на хората ще бъде създаден регистър, в който те ще могат да сравняват цените в различните търговски обекти предварително.