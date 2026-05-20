Вицепремиерът Иво Христов ще организира "Евровизия" 2027 в България

20 май 2026, 10:32 часа 2313 прочитания 0 коментара

Вицепремиерът по стратегическо развитие и координацията на политики Иво Христов ще бъде координатор на новия междуведомствен организационен комитет, с който държавата започва организацията на домакинството на "Евровизия" 2027 у нас. Това стана ясно от думите на премиерът Румен Радев преди началото на засеванието на Министерския съвет в сряда.

Припомняме, че Христов получи ресори като култура, спорт и туризъм или, по-общо, човешкото развитие, според терминологията на ООН. Сега той ще председателства този нов държавен орган, в който ще влязат всички ресорни министерства.

Снимка: Стоян Стоянов/Actualno.com

"Цялата седмица преминава под знака на грандиозния български успех на "Евровизия" - успех, който надскача далеч измеренията на музикалното изкуство. От нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем и организация е огромна - изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Ще поканим Дара, ръководството на БНТ и екипа за всички тези въпроси", обяви още премиерът Радев.

Любопитното е, че екипът на Иво Христов ще трябва да определи и кой град ще е домакин на "Евровизия", а сред основните претенденти са София и Варна. В двата града кметовете са от демократичната общност - Васил Терзиев и Благомир Коцев ("Продължаваме промяната - Демократична България"). В едно от първото си интервюта Христов определи коалицията като "партии с отпаднала необходимост".

Ивайло Илиев
