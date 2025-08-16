Почина знаменит български художник

На 80 години е починал големият пловдивски художник Минчо Панайотов. Това съобщи в социалните мрежи бившата председателка на Дружеството на пловдивските художници Снежана Фурнаджиева. Тя написа следното: "Напусна ни любим човек, приятел и талантлив художник. Съболезнования на семейството му! Мир и светлина на душата му!". В последно време Панайотов се бореше с тежко заболяване и колегите му готвеха 2 негови изложби - галерия "Капана" и в залата на Дружеството на пловдивските художници на бул. "Цар Борис III Обединител", за да го подкрепят. Уви, художникът не успя да дочака тези събития, които са планирани за 5 и 6 септември.

Кой е Минчо Панайотов

Снимка: Дружество на пловдивските художници

Минчо Панайотов е роден на 13 ноември 1944 г. в с. Панаретовци, Сливенско. Завършва Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" при проф. Васил Стоилов. Работи в жанровете живопис, графика, илюстрация.

В периода 1974-1987 г. работи като завеждащ отдел "Декоративна живопис, графика и скулптура" в Градската художествена галерия на Пловдив. Има над 45 самостоятелни изложби в България и в чужбина, като последната му проява зад граница е в Париж през 2013 г.