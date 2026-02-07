Кой има имен ден днес, 7 февруари 2026 г. Честито!

На 7 февруари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Лука. На този ден църквата почита Св. Лука Еладски. Той се родил в гръцкото село Кастория като трето от седем деца в семейството на селяни-пришълци от егейските острови. Представил се в Господа на около 56 годишна възраст. Той е един от първите светци, за които се разказва, че по време на молитвите си се издигал над земята. Паметта му се чества на 7 февруари (20 февруари стар стил).

Бъди здрав, щастлив, удовлетворен и късметлия. Нека твоят закрилник те пази от злото и въведе в живота ти - истина, светлина и добрина!

Честит имен ден! Нека този ден озари дните ти, изпълни със смисъл живота ти, а душата - с най-чисти копнежи и любов! Бъди щастлив и нека усмивката не слиза от лицето то!

Да си честит, здрав, енергичен и пълен с уникални идеи! Нека твоето щастие бъде закон за любимите ти хора! Да си заобиколен от невероятни приятели и да се радваш на истинска любов!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

