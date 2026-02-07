"Умалявам и падам. Но гривната веднага сигнализира!" Милко Минчев и неговата история

„Роден съм по времето на Царя“. С тези думи ни се представя Милко Минчев от Разград. Той си спомня за царска България - рождената му дата е през 1936-та и тази година ще навърши 90.

„Благодаря на Бога и на съдбата, че ми дадоха толкова много години. Жив съм и съм с акъла си. А това е най-важното“.

Милко попада в една категория, която наричаме „самотни възрастни хора" - каквито са хиляди в България. От 13 години живее сам. А петдесет и пет години е бил заедно със съпругата, преди тя да си отиде. Синът му е в София, внукът – в Лондон.

Възрастният мъж има проблеми с припаданията. „Умалявам“, казва той. „Докато разбера къде да седна – и падам.“ Два пъти пада тежко – през април и през септември миналата година. Спомня си как се озовава на пода, на прага – „половината съм в кухнята, половината в хола“. Стотици са възрастните в България, които изпадат в подобна безпомощна ситуация.

Прецизният наблюдател

Тогава обаче в живота на Милко се появява нещо ново – гривна за дистанционна грижа, част от услугата Telecare на А1. Това е устройство, което се носи на ръката и е предназначено за самотно живеещи възрастни хора, при които има риск от внезапно влошаване на състоянието или падане.

Гривната е част от система за дистанционна грижа за самотно живеещи възрастни хора. Услугата работи чрез денонощен помощен център, който следи сигналите от устройствата и реагира при нужда. Гривната следи основни жизнени показатели и движение. При падане, рязко влошаване на състоянието или продължителна неподвижност системата подава сигнал, а от помощния център се свързват с човека и преценяват каква помощ е необходима – разговор, връзка с близки или изпращане на спешен екип. Освен автоматичната реакция, устройството разполага и със SOS бутон, чрез който потребителят може сам да потърси помощ по всяко време на денонощието.

„Тази гривна ми дава спокойствие. Тя ме наблюдава и е изключително прецизна", казва той. От време на време от устройството се чува глас: „Останете неподвижен“. Милко знае какво означава това – предстои измерване. Кръвно, пулс, сатурация. „Чуя ли автоматичния глас, който казва да не мърдам, застивам. За да съм сигурен, че измерването ще мине добре. Всяка сутрин той си мери кръвното и с апарат. „И гривната го мери. Двойно - за по-сигурно.“

„Сега вече съм много по-спокоен“, споделя още Минчев. „Знам, че ако падна, гривната ще сигнализира.“

В момента услугата Telecare се използва от около 500 възрастни хора в близо 90 общини в страната. Тя е част от социалните услуги, които целят по-бърза реакция и допълнителна сигурност за хора, които живеят сами и нямат постоянен човек до себе си.

„Тези хора най-много имат нужда да говорят“

За възрастните и самотни хора в Разград разговаряхме и с Мария Маринова, координатор на проекта и социален работник. Тя е човекът, който пръв е занесъл гривните на възрастните хора в града. По думите ѝ днес гривните вече са част от ежедневието им и им дават усещане за по-голяма сигурност.

Милко Минчев и Мария Маринова, социален работник в Разград

Маринова обяснява, че дистанционната грижа допълва останалите социални услуги, които общината предоставя – домашни помощници, доставка на храна и посещения по домовете. И това е изключително важно не само за физическото, но и за емоционалното ѝ състояние. Когато имат възможност да си поговорят с някого, настроението им се променя – започват да се усмихват и да се отпускат.

Много от тях не искат да притесняват близките си и се затварят в себе си още повече. Телевизията не е достатъчна – жива комуникация им трябва. И съчетанието между човек от общината, който да се грижи за тях и технология, която неотлъчно да следи жизнените им показатали, им помага много във всекидневието, допълва още Маринова.

Милко например е много доволен от храната, която се доставя от социалния патронаж. „Много е разнообразна. И много вкусна“, казва той с истинско удоволствие. Получава меню за целия месец и сам си избира какво да яде. „Пиле по ловджийски, пиле по селски, тас кебап – аз едно време не съм чувал такива имена и такива гозби. Сега съм като на ресторант", споделя той.

Помощ и за възрастните, и за социалните екипи

От 02.01.2025 г. Община Разград изпълнява дейности по проект „Иновативни здравно-социални услуги в община Разград“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.012 „Иновативни здравно-социални услуги“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Проектът е с продължителност 29 месеца. Финансира се от Европейския социален фонд плюс и е на стойност 544 135,89 евро.

По проекта се предоставят следните дейности: Дейност 1 - Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, супервизия и указания към екипите и Дейност 2 - Развитие и предоставяне на иновативни дистанционни услуги – Telecare. Чрез изпълнението на дейностите ще бъде осигурена грижа в домашна среда на минимум 116 нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване за период от 24 месеца.

По думите на Нели Добрева, секретар на общината, към момента десет самотно живеещи възрастни хора вече използват гривните. Това са хора без близки до себе си, за които дистанционната грижа е реална форма на подкрепа и превенция. Услугата допълва почасовата грижа на домашните помощници – доставка на храна, съдействие в дома и социално включване.

Социалният работник Мария Маринова и Румяна Балтова – управител на „Домашен социален патронаж“ гр. Разград, доставчик на Иновативни здравно-социални услуги

В Разград услугата Telecare се предоставя по сключен с „А1 България“ АД договор.в рамките на проект „Иновативни здравно-социални услуги в община Разград“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.012 „Иновативни здравно-социални услуги“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

„С Telecare услугата подпомагаме общините в предоставянето на дистанционна грижа, осигуряваща постоянна връзка и наблюдение. В Разград това решение разширява обхвата на социалните услуги, като добавя денонощно наблюдение и ясна процедура за реакция при инцидент. Така технологиите подпомагат социалните екипи в ежедневната им работа и осигуряват допълнителна сигурност за възрастните хора, които разчитат на тази подкрепа“, отбеляза Силвия Иванова, акаунт мениджър „Корпоративни клиенти“ в А1.

Заровете на едно приятелство

Едно от големите удоволствия на Милко е да играе табла. Има своя партньорка в играта – възрастна дама, с която имат традиция да сядат на дъската.

В момента тя е във Франция и отсъствието ѝ се усеща. „Нямам с кого да играя и това много ми липсва“, признава той.

Чака я да се върне. Тя му разказвала по телефона от Франция, че планира да постъпи в дом за възрастни хора. Това обаче няма да прекрати играта. „Ще си взема отпуска от дома и ще идва да играем, така ми казва“, споделя Милко. Надява се, че когато тя се върне от Франция, пак ще седнат един срещу друг, ще хвърлят заровете и ще си поговорят.

„Към моите набори и всички други – пожелавам им да са живи и здрави. Когато човек има здраве, има всичко", казва ни той за финал.

Е, редно е да уточним - здравият има почти всичко. За да се почувства щастлив докрай, са нужни таблата, двата зара и доброто приятелство.