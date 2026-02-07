Най-важните новини за деня: 7 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 7 февруари.

ТЪРГОВСКИ НАТИСК: САЩ ЗАПЛАШИ И СЪЮЗНИЦИТЕ НА ИРАН С МИТА

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи наказателни мита на търговските партньори на Иран на фона на напрежението с тази страна. В изпълнителна заповед, издадена от Тръмп в петък, се посочва, че допълнителни мита "могат да бъдат наложени върху стоки, внасяни в САЩ, които са продукти на всяка държава, която пряко или непряко закупува, внася или по друг начин придобива стоки или услуги от Иран".

РУСИЯ С МОЩНА АТАКА: АВАРИЙНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ТОКА И УДАР ПО ДВА ТЕЦ-А В ЗАПАДНА УКРАЙНА (ВИДЕО)

На 7 февруари руските окупатори са извършили поредната масирана въздушна атака срещу украински енергийни съоръжения, съобщи министърът на енергетиката Денис Шмигал. „Целта са били подстанции и въздушни електропроводи с напрежение 750 kV и 330 kV – гръбнакът на украинската електроенергийна мрежа. Врагът е нанесъл удари и срещу електропроизводствени съоръжения: ТЕЦ „Бурщин“ и ТЕЦ „Добротвир“, отбеляза той.

ПУТИН НЕ СПИРА ДА ЖИВЕЕ С УЛТИМАТУМИТЕ ОТ 2022 Г. ВЪПРЕКИ 1,2 МЛН. ВОЕННИ ЖЕРТВИ. НАКЪДЕ ЗА РУСИЯ СЛЕД МИСИЯ "ГУЛЯЙПОЛЕ"? (ОБЗОР-ВИДЕО)

Кремъл продължава да отхвърля всякакви значими гаранции за сигурност, които биха защитили Украйна от пълна дипломатическа или военна капитулация. На 6 февруари, на фона на тристранните преговори с посредник САЩ, руският външен министър Сергей Лавров повтори позицията на Москва срещу предоставените от Запада гаранции за сигурност на Украйна и потвърди подкрепата на Кремъл за гаранции, които Русия била приела по време на преговорите в Истанбул през април 2022 г.

ТРЪМП С КРАЕН СРОК ЗА КРАЙ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА: ЗЕЛЕНСКИ РАЗКРИ ПОДРОБНОСТИ

САЩ настоятелно призовават Украйна и Русия да прекратят войната преди началото на лятото, което отразява нарастващия натиск във Вашингтон за постигане на споразумение чрез преговори с наближаването на междинните избори. Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред репортери в Киев, че делегацията на Доналд Тръмп е предложила ясен график за прекратяване на боевете и настоява за подписано споразумение до юни по време на мирните преговори в Абу Даби.

ОСТАВКА В БСП: АТАНАС ЗАФИРОВ СЕ ОТТЕГЛЯ ОТ ЛИДЕРСКИЯ ПОСТ

Атанас Зафиров подаде оставка като лидер на БСП. "Днес правя крачка назад, но това не означава, че се оттеглям от политиката, не се дистанцирам от отговорността. Подавам своята оставка не защото ви предавам или се отричам от постигнатото, напротив - аз се гордея с резултатите от тази една година."

РУСКАТА ИКОНОМИКА НАЙ-НАКРАЯ НАВЛЕЗЕ В СТАГНАЦИЯ: МОЖЕ ЛИ ПУТИН ДА ПРОДЪЛЖИ ДА ВОЮВА

Когато през 2022 г. западните лидери наложиха санкции на Русия, те бяха оптимистично настроени. Тогавашният американски президент Джо Байдън прогнозира, че руската икономика ще се свие наполовина. Но прогнозата му се оказа грешна. Военните разходи на Русия се увеличиха рязко още през 2022 г. и вследствие на това икономиката й отбеляза бърз растеж. Вместо да изпадне от топ 20, Русия зае 7-то място по величина на икономиката си в света вместо дотогавашното 9-то място, изпреварвайки Канада и Бразилия и нареждайки се точно зад Италия, Франция и Великобритания.

МАНИПУЛАЦИИТЕ И БЪЛГАРИТЕ В АЛБАНИЯ: СОФИКА МАЛЕ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

"По-скоро българите в Албания са манипулирани", коментира в Студио Actualno Балкани Софика Мале. Нашата гостенка е родена в Глобочани, Мала Преспа, а през 2001 г. идва да учи в България. В момента работи у нас, но сърцето й продължава да е свързано с българската общност в Албания. Мале не се интересува от политическите говорения в Тирана и отказва да влезе в конфронтация с маргиналните политици. Единственото, което иска е по-добро бъдеще за общността в Албания.