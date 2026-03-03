Прогноза за времето - 3 март 2026 г. (вторник)

През нощта облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°. Днес преди обяд облачността ще е значителна. След обяд ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Ще духа слаб вятър от север-северозапад и с него ще прониква по-студен въздух. Максималните температури ще са от 10°–12° в Лудогорието до 15°–17° на места в Югозападна България; в София 13°.

Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно в планините

Преди обяд в планините облачността ще е значителна, средна и висока. След обяд ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

Повече слънце по морето

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, средна и висока, до края на деня ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Източник: НИМХ