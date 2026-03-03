Прогноза за времето - 4 март 2026 г. (сряда)

Правителството на Гюров:

В сряда ще преобладава слънчево време. Такава е прогнозата за времето на дежурния синоптик Иван Василев от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за сряда, 4 март 2026 г. Прогнозата предвижда да бъде мъгливо преди обяд, но това ще се отнася за места в равнините и низините. След обяд над Западна България високата и средната облачност ще се увеличава. Ще е почти тихо.

Температурите

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 11° и 16°, по Черноморието – между 7° и 10°, за София – около 14°.

Времето в планините

В планините през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. След обяд над масивите от Западна България ще се увеличи високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 4°.

Времето по морето

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места ще има мъгла. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 10°. Температурата на морската вода е от 4°-6° по северното крайбрежие до 7°-8° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Източник: НИМХ

Деница Китанова
