Учени откриха запаси от прясна вода под Атлантическия океан, които могат да стигнат на Ню Йорк за 800 години

Международен екип от учени потвърди съществуването на голям подводен резервоар с прясна вода край източното крайбрежие на Атлантическия океан. Находищата, образувани преди приблизително 20 000 години, биха могли потенциално да снабдяват град като Ню Йорк с вода в продължение на стотици години, според Daily Galaxy.

Находища от вода под Атлантическия океан

Първите намеци за съществуване на сладководни води под Атлантическия океан се появиха преди повече от 60 години в архивите на Геоложката служба на САЩ. Изследователи регистрираха аномални сигнали под солена вода край бреговете на Ню Джърси. Данните обаче бяха фрагментарни, а самата идея изглеждаше спорна, така че в продължение на десетилетия никой не я тества сериозно.

Ситуацията се промени през лятото на 2025 г., когато сондажният кораб се върна към тези координати. На дълбочина до 400 метра под морското дъно изследователите откриха сложна система от водоносни хоризонти, изолирани от океана от слоеве глина и тиня.

Изследването е проведено като част от експедиция 501 на IODP-NSF между май и август 2025 г. Екипът е работил на борда на спасителния кораб L/B Robert, пробивайки три тестови кладенеца край бреговете на Масачузетс, по-специално близо до Martha's Vineyard и Nantucket.

Общо са извлечени над 13 000 галона вода. Анализът потвърди наличието на голям резервоар с ниска соленост. Най-близо до брега, близо до Нантъкет, солеността е била само една хилядна част, което е в съответствие със стандартите за питейна вода. По-навътре солеността достига 17-18 хилядни части, приблизително половината от тази на типичната морска вода.

Съ-ръководителят на експедицията Брандън Дуган, професор по геофизика в Минното училище в Колорадо, отбеляза, че сладководните води се срещат както в морските, така и в сухоземните седименти, което ще помогне за по-доброто разбиране на условията, при които те се образуват.

Наследството на ледниковата епоха

Предварителните изотопни и газови анализи показват, че резервоарът се е образувал през последния ледников период, преди приблизително 20 000 години. По това време морските нива са били значително по-ниски и континенталният шелф е бил отворен.

Мощни ледници покривали региона, чиято маса буквално изтласквала топящата се вода дълбоко в седиментните скали. Когато ледниците се отдръпнали и морското равнище се повишило, районът бил наводнен, а морските глини „запечатали“ водоносните хоризонти, изолирайки ги от солената вода в продължение на хилядолетия.

