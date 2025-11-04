Любопитно:

04 ноември 2025, 13:29 часа 363 прочитания 0 коментара
Само един град със слънце. Времето утре - 5 ноември 2025 г.

На 5 ноември 2025 г. минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 7°. През деня облачността ще е предимно значителна, на места, главно в Югоизточна България и планинските райони, със слаби валежи от дъжд. Вятърът в Западна и Централна България ще е слаб, от източната четвърт, временно и ще стихва, в Източна ще е от север-североизток, слаб до умерен. Слънчево ще бъде само в Силистра. Дневните температури ще останат почти без промяна, максималните ще са между 10° и 15°, в София - около 12°, показва прогнозата за времето.

Седмична прогноза за времето от 3-9 ноември 2025 г.

Сняг в планините

В планините ще е облачно, на места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8°, на 2000 метра - около 3°.

Бурно море

По Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има слаби превалявания. Повече по количество ще са валежите по Южното Черноморие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са 14°-16°. Температурата на морската вода е 15°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: Meteo.bg

Снимки: НИМХ

