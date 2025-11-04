Мъж се снима с бременната си съпруга, преди да я блъсне в пропаст (СНИМКА)

Ужасяващо престъпление, извършено в живописната Долина на пеперудите в турската провинция Мугла, отново бе припомнено тези дни, след като извършителят поиска да бъде разгледана от съда молбата му за предсрочно освобождаване. Случаят нашумя през лятото на 2018 година, когато 32-годишната Семра Айсал, бременна в седмия месец, загуби живота си, падайки в пропаст.

Впоследствие разследващите установиха, че убийството е било предварително планирано и извършено напълно хладнокръвно от 40-годишния й съпруг Хакан Айсал. Той завел Семра, която се страхувала от височини, на скалите под предлог да си направят снимки. Убедил нищо неподозиращата жена да застанат близо до ръба и след като се снимали, я блъснал от 300-метрова скала.

Според infoBalkans двойката е прекарала около три часа, седнала на склона, преди мъжът да извърши убийството, когато наблизо нямало никой.

Съмненията възникнали, след като снимките на двойката се разпространили в новините и накарали случаен минувач да си припомни, че е видял мъжа и жената в този ден и дори те са попаднали на негово видео, на което се вижда как се спускат по скалите близо до ръба.

Саит Ертюрк, преминаващ оттам шофьор, който бил спрян от Хакан след инцидента, го описва като "спокоен и напълно безгрижен". Той не се присъединил към издирвателната група, която търсела тялото на жена му.

"Не се държеше като съпруг, чиято жена току-що е паднала от скала", свидетелства шофьорът в съда.

Снимка: принтскрийн/YouTube/CNN TÜRK

Хакан планирал да се възползва от застраховката "Злополука", която бил сключил малко преди смъртта на съпругата си, по която единствен бенефициент бил той самият, но полицейските органи вече били уведомили за подозрителната смърт на жената.

Ужасяващата история припомни The Mirror, като добавя, че Хакан е бил информиран на изслушване в съда, че трябва да излежи поне 30 години, преди да може да бъде разгледана молбата му за евентуално освобождаване.

