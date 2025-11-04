"До кога ще ги търпим?": Кирил Петков с остър коментар за бюджета за догодина

Бившият премиер и съпредседател на ПП-ДБ Кирил Петков с остър коментар за проектобюджета за следващата година. Той зададе и редица въпроси към бизнеса, работниците и местната власт.

Ето и пълния текст на публикацията на Кирил Петков на профила му във Facebook:

Видях този бюджет и съм бесен!

Бизнесът – ще търпите ли да ви удвояват данъка върху дивидента пред очите?

Работниците – ще търпите ли да ви бръкнат в джоба с още 2%?

Родителите – ще търпите ли да взимат още 20 млрд., които децата ви ще плащат?

Кметовете – ще търпите ли да ви унижават пред герба, защото махнаха общинската програма и всеки кмет пак ще трябва да ходи пред герба да се моли?

Този бюджет е пладнешки грабеж на всички нас.

До кога ще ги търпим?

