Международната федерация по шахмат е заплашила ММС, че може да извади българските състезатели от своите турнири

Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ), която е член на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) съобщи, че до министъра на младежта и спорта Иван Пешев е изпратено писмо заради решението му да поднови лиценза на Българската федерация по шахмат 2022, въпреки че съдът излезе с решение, че той е бил издаден неправомерно по времето на служебния спортен министър Весела Лечева.

В писмото на ФИДЕ се казва, че е възможно да се стигне до изваждане на българските шахматисти от международните турнири, както и непризнаване на рейтинговата система за всички турнири, провеждани в България.

От БСФШ публикуваха писмото от ФИДЕ

♟ ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ НА БСФШ FIDE предупреди България за тежки санкции заради незаконните действия на спортния... Posted by Българска спортна федерация по шахмат on Tuesday, November 4, 2025

„Международната федерация по шахмат (FIDE) изпрати официално писмо до министъра на младежта и спорта Иван Пешев, в което изразява дълбока загриженост относно решението му да поднови лиценза на Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022) - действие, което противоречи на решението на Върховния административен съд и на българското законодателство. ФИДЕ припомня, че единствено Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ) е призната международно като легитимен представител на България пред ФИДЕ и Европейския шахматен съюз (ЕСШ)“.

„Организацията не признава БФШ 2022 в никакво качество и определя опитите за „вливане“ на БСФШ в нейната структура като „незаконни, неприемливи и несъвместими с принципите на международното спортно управление“.

„ФИДЕ поставя ултиматум на Министерството на младежта и спорта: до 31 декември 2025 година то трябва да спре лиценза на БФШ 2022, да възобнови процедурата по лицензирането в съответствие със закона и да допусне БСФШ - единствената международно призната федерация“.

„В противен случай от 1 януари 2026 г. ще бъдат предприети тежки санкции, включително: - забрана за участие на българските шахматисти в международни турнири; - спиране на рейтинг регистрацията на всички състезания, провеждани в България; - възможно прекратяване на държавното финансиране, което е пряко свързано с международните изяви и спорта за високо майсторство; - други мерки, докато ситуацията не бъде решена законно и прозрачно“.

„Подобно развитие ще доведе до пълна парализа на българския шахмат - без рейтинг състезания, без финансиране, без международно представителство. Най-добрите ни състезатели ще бъдат принудени да сменят гражданството си, за да продължат професионалната си кариера“.

„Топката е в полето на министъра. Г-н Пешев трябва да признае върховенството на закона и да възстанови легитимността в шахматния спорт, съгласно решението на Върховния административен съд и международните правила. БСФШ ще продължи да защитава честта, интересите и бъдещето на българския шахмат, както и правото на нашите шахматисти да играят под националния флаг на България“, се казва в изявлението на БСФШ, цитиращо писмото на ФИДЕ.

В понеделник от БСФШ излязоха с декларация, че не приемат и предложеното от БФШ 2022 обединение.

ОЩЕ: Въпреки меморандум за сътрудничество: Отново няма да има обединение в българския шахмат