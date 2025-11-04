Войната в Украйна:

Голям любимец на Сектор Г и доскорошен треньор в ЦСКА подписа с емблематичен български тим

04 ноември 2025, 17:34 часа 249 прочитания 0 коментара
Владимир Манчев подписа договор и е новият старши треньор на Миньор Перник, потвърдиха за БТА от втородивизионния футболен клуб. Бившият национал е сключил контракт до края на настоящия сезон с възможност за удължаване.

От управата на тима напомниха, че Манчев е работил с голяма част от сегашните футболисти ат състава на перничани, сред които капитанът Александър Александров, Йордан Йорданов, Преслав Йорданов и Виктор Василев.

Владо Манчев ще дебютира срещу ЦСКА II 

Владимир Манчев се завърна в Миньор

Новият треньор проведе днес първата си тренировка с тима. Той ще дебютира на кормилото на Миньор на 7 ноември в мача от Втора лига срещу ЦСКА II. Срещата ще се изиграе на стадиона в Драгалевци и е с начален час 14:30.

В активната си състезателна кариера Владимир Манчев е играл за половин дузина български отбори, сред които ЦСКА, Локомотив София и Пирин Благоевград. Зад граница той се е състезавал за френския Лил и за испанските Леванте, Валядолид и Селта Виго.

Като треньор е работил е като помощник на Христо Янев в Миньор в рамките на 52 двубоя в периода януари 2021 година – май 2022 година. След това Манчев натрупа опит като старши треньор в Хебър Пазарджик и ЦСКА II, където беше до средата на септември, уточниха още от пернишкия клуб.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
