Откриват най-голямата изложба, посветена на гардероба на кралица Елизабет Втора

От разкошните ѝ церемониални рокли до костюмите от туид и прочутите ѝ шалове - характерният стил на покойната кралица Елизабет Втора ще бъде във фокуса на голяма изложба в Лондон. Експозицията ще бъде открита през април 2026 г., когато се навършват 100 години от рождението ѝ. Билетите, които са в продажба от днес, ще позволят на посетителите да видят около 200 артикула от изключителния гардероб на кралицата, съобщи АФП.

Припомняме, че Елизабет Втора почина през 2022 г. на 96-годишна възраст след рекордно дълго управление, продължило 70 години.

Повече за бъдещата изложба

Изложени в галерията на краля в Бъкингамския дворец, около половината от тоалетите ще бъдат представени за първи път пред публика, съобщи Royal Collection Trust, организацията, която отговаря за съхранението на кралското наследство.

Сред творенията на Норман Хартнел - модния дизайнер на покойната кралица, са сватбената рокля на тогавашната принцеса Елизабет, роклята й за коронацията й през 1953 г., синята рокля с кринолин и болеро, носена на сватбата на сестра й принцеса Маргарет през 1960 г., ябълковозелената рокля за банкета в чест на американския президент Дуайт Айзенхауер в британското посолство във Вашингтон през 1957 г.

Изложбата, представяна като най-голямата, посветена на гардероба на кралица Елизабет Втора, включва и по-неформални тоалети: костюми от туид, екипировка за езда - спорт, който тя обожаваше, връхни дрехи, шалове. Макар кралицата да беше известна с елегантния си и консервативен стил, колекцията включва и един малко изненадващ и авангарден артикул - прозрачен дъждобран на дизайнера Харди Еймис от 60-те години на миналия век, особено модерен за своето време.

Сред най-интересните експонати е и тюлената рокля на шаферка, носена от 8-годишната принцеса Елизабет през 1934 г. Кралицата, която беше висока малко над 160 сантиметра, обичаше да се облича в ярки тонове, съчетани с шапки, за да бъде незабавно разпознаваема, независимо от времето.

"Гардеробът на кралица Елизабет Втора беше майсторски клас по символика, мода и британско ноу-хау", казва кураторката на изложбата Каролин дьо Гито, цитирана в прессъобщение.

Своя принос към изложбата ще дадат модните дизайнери Ердем Моралиоглу, Ричард Куин и Кристофър Кейн, които са черпили вдъхновение от стила на Елизабет Втора.

"Тоалетите на покойната кралица разказват историята на Великобритания и променящата се идентичност на страната чрез модата", смята Кристофър Кейн.

Гардеробът на кралица Елизабет Втора е считан за една от най-важните колекции на британската мода от ХХ век и един от най-значимите живи архиви в съвременната модна история, отбелязва Асошиейтед прес. Изложбата "Кралица Елизабет Втора: Нейният живот в стил" ще бъде открита на 10 април и ще продължи до 18 октомври 2026 г.

Източник: БТА