04 ноември 2025, 17:49 часа 186 прочитания 0 коментара
Алеята на славата в Холивуд има нова звезда, ето на кого е (СНИМКИ)

Актрисата и водеща на токшоу Шери Шепърд беше почетена в понеделник, когато получи звезда на Алеята на славата в Холивуд

Шепърд, бивша водеща на The View и също така водеща на собственото си токшоу SHERRI, беше почетена в Холивуд с 2827-ата звезда на световноизвестната Алея на славата. Сред гостите на церемонията бяха Тайлър Пери, Нийси Наш и 20-годишният син на Шепърд, Джефри Тарпли-младши.

Освен участието си в токшоута, Шепърд се е появявала в телевизионните сериали като „Приятели“ и „Шоуто на Джейми Фокс“, както и във филми, сред които "Прешъс", „Мисли като мъж“ и „Ченге за един ден 2".

„Холивудската търговска камара с гордост приветства актрисата Шери Шепърд на Алеята на славата в Холивуд“, написа Ана Мартинес, продуцент на Алеята на славата, в прессъобщение. „Шери е обичана фигура, чийто хумор, автентичност и издръжливост са озарили живота на милиони“, допълни още Мартинес.

Източник: БТА

