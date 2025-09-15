„Сцена Централни хали“ със специална безплатна програма за Деня на София

Дискусия „София като бранд“, детска арт работилница, попъп изложба и беседа с урбаниста Здравко Петров – това са водещите теми в празничната програма, с която Сцена „Централни хали“ ще отбележи Деня на София на 17 септември.

Празничната програма ще започне в 11 часа със събитие на Общинско предприятие „Туризъм“, което ще представи визията си за „БРАНД София“. Посетителите му ще научат кои са елементите зад успешния туристически бранд на столицата ни, как може градът да стане още по-атрактивен и да направи всеки от нас посланик на идеята.

Специално за 17 септември на „Сцена Централни хали“ ще гостува и арт проектът The Sofianer.

От 12,30 до 14 часа най-малките посетители на възстановената от Kaufland емблематичната сграда могат да се включат безплатно в детска арт работилничка с известния българки художник Дамян Дамянов. Той рисува красиви корици и илюстрации, превръщайки книгите в истински съкровища. Дамян обича буквите и често ги превръща в малки произведения на изкуството чрез калиграфия. Неговите рисунки разказват истории и вдъхновяват деца и възрастни да откриват нови светове. Той е носител на много награди за своя талант и днес продължава да учи и вдъхновява младите творци в Нов български университет. С негова помощ децата ще могат да оцветяват и да създават свои корици, които да отнесат у дома като истински произведения на изкуството.

В Деня на София ще бъде открита и специална попъп изложба с нови и любими корици от арт проекта The Sofianer. Те са дело на български художници, които създадат колекция корици на въображаемото списание The Sofianer като реверанс към легендарното списание Тhe New Yorker. Изложбата включва част от най-новите произведения, създадени под мотото „Какво искаш светът да знае за София?“ и са вдъхновени от популярни кътчета като Камбаните, езерото Панчарево, Централна гара, пазарите и градските фестивали. Така The Sofianer продължава своята мисия да показва София отвъд клишетата – такава, каквато я усещат съвременните български художници. В изложбата творбите ще оживеят по нов начин като среща между изкуството и ежедневието на столицата и ще може да бъде видяна на сутеренното ниво на Централни хали до 5 октомври.

Вечерта на 17 септември, в 19 часа ще стартира празничната беседа „Емблематичните сгради на София“. Тя ще потопи гостите си в любопитните истории на някои от най- забележителните архитектурни символи на българската столица като: Царския дворец, Народното събрание, Народния театър, Военния клуб, Софийския университет, Софийската минерална баня, Халите и други. Разказите за тях ще илюстрират динамичното развитие на столичния град в годините от Освобождението до Втората световна война, ще припомнят важни имена от българската и европейската архитектура и ще разкрият куриозни моменти покрай построяването на някои от най-известните софийски сгради. Водещ на беседата ще бъде Здравко Петров – урбанист, автор на historicalroutes.bg и на книгите „Исторически маршрути: София“ и „Още исторически маршрути: София“.

Допълнителна информация за културната програма на „Сцена Централни хали“, както и детайли за предварителна регистрация и билети за отделните събития ще бъде регулярно публикувана на www.sofia-hali.bg и в социалните мрежи.