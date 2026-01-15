Спорт:

15 януари 2026, 12:38 часа 419 прочитания 0 коментара
Синоптик предупреди: Идва страшен студ и поледици

Последният по-топъл ден за месеца вече е факт. Oт утре страната навлиза в типичен зимен режим с рязко понижение на температурите, снеговалежи и повишен риск от заледявания. Тази прогноза за времето направи синоптикът Петър Янков в ефира на Bulgaria ON AIR. Той предупреди, че януари ще донесе повече минуси, отколкото плюсове. "Промяната ще бъде бърза и осезаема. Днес е последният по-топъл ден с повече слънчеви часове и високи температури. Късно следобед и през нощта от североизток започва пренос на по-студен и влажен въздух, като в петък (16 януари) времето коренно ще се промени", каза той.

Снеговалежи

От петък започват снеговалежи в северните части на страната, а в южните - смесени валежи от дъжд и сняг. През почивните дни България ще попадне под влиянието на студени и влажни въздушни маси, което ще задържи температурите ниски.

"През почивните дни България ще бъде обхваната от студени влажни въздушни маси. В събота ще превалява в югозападните райони, на изток ще има разкъсана, но значителна облачност. В неделя в североизточните части ще превалява слаб сняг, а на запад ще има повече слънчеви часове, но ще бъде студено. В събота в София максималната температура ще бъде около 2 градуса, а в неделя - минус 2 градуса", отбеляза Янков.

По планините условията ще бъдат зимни - със значителна облачност, слаби снеговалежи и ниски температури, особено по високите части. Въпреки това неделята се очертава като по-подходящ ден за зимен туризъм.

Студът идва

Истинският студ предстои в края на следващата седмица, когато температурите ще останат отрицателни денонощно - класическо мразовито време. 

"Това е време, когато през цялото денонощие температурите са отрицателни. От петък започва пренос на студен въздух, който ще обхване страната. Минималните температури в населените места ще бъдат между минус 17 и минус 19 градуса, а максималните - от минус 9 до минус 6", коментира Янков.

В средата на следващата седмица се очаква циклон, който ще премине южно от страната, но ще създаде условия за по-интензивни снеговалежи в южните райони, с очаквана снежна покривка между 5 и 10 см.

В Добруджа са възможни виелици, поледици и сериозно усложнение на пътната обстановка.

Синоптикът предупреди шофьорите да бъдат особено внимателни, тъй като ниските температури ще бъдат изпитание както за пътната мрежа, така и за техническото състояние на автомобилите. 

Леко затопляне се очаква едва след 29 януари, когато температурите ще се върнат в рамките между минус 2 и плюс 3 градуса, но снеговалежите ще продължат - напомняне, че зимата е в разгара си.

