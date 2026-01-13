"Стана традиция през седмицата да е добре, уикенда - студено": Проф. Рачев с прогноза за затоляне

В планината няма да става за туризъм – ще е облачно, ветровито, с ниски температури. От сряда (14 януари) се чака затопляне. Няма да е ужасно топло, но се очакват положителни температури, няма да е както беше в понеделник. В петък малко по-студено ще е по долината на Дунав и в Източна България. Стана тенденция през седмицата да е топло, а през уикенда – студено. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

ОЩЕ: Отива ли си леденото време? Отговорът от Николай Василковски

За столицата – затопляне от сряда до петък, уикенда – студено, а от понеделник – облачно, но сравнително топло.

"Около 24-25 януари евентуално ни чака следващия голям циклон и промяна на времето", прогнозира той, но уточни, че това ще стане ясно в края на седмицата.

Времето днес

Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 11 и минус 4 градуса, в София – около минус 10 градуса, а максималните – между 0 и 5 градуса, в София – около 2 градуса.

ОЩЕ: Прогноза за времето - 13 януари 2026 г. (вторник)

В средата на седмицата бързо и чувствително ще се затопли и максималните температури ще достигат на места до 10 - 12 градуса, ще се повишат и минималните – пак ще са отрицателни, но по-близки до нулата.