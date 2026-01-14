Задават ли се нови студове? Времето до края на януари 2026 г.

През втората половина от месеца и до края на януари 2026 г. температурите в страната ще са около и под климатичните норми, а валежите – около и над нормите. През първите дни от периода с ориентиране и усилване на вятъра от североизток ще прониква студен въздух. Облачността над цялата страна ще се увеличи и на места, главно в Северна България ще има слаби валежи от сняг, а в Източна отначало от дъжд, който със застудяването ще премине в сняг. В източните райони ще има и условия за поледици, показва прогнозата за времето на НИМХ.

"Стана традиция през седмицата да е добре, уикенда - студено": Проф. Рачев с прогноза за затоляне

Слаб сняг

През почивните дни и в началото на новата седмица ще се задържи със значителна облачност, но само на отделни места ще има слаби валежи от сняг. В понеделник ще има по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността. Вятърът в Източна България ще се усили още, по крайбрежието ще е силен и бурен. Температурите ще се понижават и най-ниски ще са в неделя и понеделник: минималните - от минус 12°- минус 13° в североизточните райони до около 0° в крайните южни, а и максималните в по-голямата част от страната ще остават под 0°.

Снимки: iStock

Седмична прогноза за времето за 12-18 януари 2026 г.

До края на месеца

В началото на третото десетдневие от месеца вятърът ще отслабне, а впоследствие ще се ориентира от югоизток, с него ще се затопля. Облачността ще се задържи предимно значителна, повишава се и вероятността за валежи на повече места в страната. След временното относително повишение на температурите, към средата на десетдневието отново ще застудява. В Северна България и дневните температури ще остават отрицателни, а в Южна ще са близки до нулата. Ще се задържи предимно облачно, с чести валежи от сняг, в крайните южни и източни райони и от дъжд. Ще има и временни усилвания на вятъра.

Още: Месечна прогноза за времето за януари 2026 г.

