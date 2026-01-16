След ограничаването на имотния регистър: Цените на сделките ще се публикуват, пращат ни SMS при опит за достъп

Заради големия брой имотни измами и случаи на съмнителни лица, които имат неограничен достъп до стотици нотариални актове, държавата спря свободния достъп до имотния регистър. Това обясни правосъдният министър в оставка Георги Георгиев.

"Имотните измами не са спорадично явление – това видях с очите си за тази една година работа в Министерство на правосъдието. Получихме стотици сигнали, Инспекторатът по Закона за съдебната власт направи над 500 проверки, образувахме над 40 дисциплинарни производства на нотариуси и съдебни изпълнители. Но освен реакция на измамите, се нуждаем и от превантивна работа", написа Георгиев на своята Фейсбук страница.

Заради тези проблеми той е предложил и МС е приел промени в Правилника за вписванията, с които се ограничава "безконтролното издаване на копия от нотариални актове на всеки, които ги поиска, без декларирани мотиви и причина".

По думите му новият модел е заимстван от Германия, Франция, Испания, Италия и Австрия, където няма свободен достъп до такива документи.

Министърът обяви и някои нови промени, по които се работи.

"За да осигурим по-голяма публичност в напълно свободните справки вече ще се публикува и цената на сделките, а всеки човек, ще може да заяви получаването на SMS, ако и когато някой поиска справка или копие на негов нотариален акт", заяви той.

Спирането на свободния достъп до имотния регистър

Вчера влязоха в сила промени, които ограничават достъпа до копия на нотариални актове в Имотния регистър. Съгласно новите правила свободен достъп до тези документи ще имат единствено собствениците на имотите, нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители. За журналисти, изследователи, граждански организации и граждани ще се изисква съдебно разрешение след доказване на "правен интерес".

Промяната се представя като мярка за противодействие на т.нар. "имотна мафия". Адвокати, брокери и експерти обаче се обявиха против новите правила, защото считат, че на практика тя ограничава възможността за обществен контрол и затруднява разследването на съмнителни имотни сделки и доходи с неясен произход.

"Промяната затруднява и гражданите, които са в процес на покупка или наемане на недвижим имот, защото изисква представянето на набор от предварителни документи, каквито рядко се изготвят в практиката и специално разрешение от съдия по вписванията. Така, рискът от имотни измами се увеличава многократно", твърдят от Антикорупционния фонд.

Поводът - бездомен поискал 200 нотариални акта

Георгиев разказа за случая, който е довел до инициирането на въпросните промени. През лятата в Службата по вписванията в София се е явил бездомен и малограмотен мъж, който е носел списък за нотариални актове на 200 имота. И задължени по закон, от Службата по вписванията са му предоставили всички тези актове.

Което, според министъра е не само подозрително и недопустимо, но и опасно, защото с информацията от един нотариален акт могат да се направят много злоупотреби. Например да се имитира подпис и да се направи фалшиво завещание. Георгиев съобщи за много подобни сигнали - как имоти са били отнети от законни наследници с фалшиви завещания. А наказанието за такова престъпление е символично - глоба от 1000 лв.

Той уточни пред "24 часа", че вече в справката, която се получава по ЕГН, за първи път вече ще се вижда и цената на сделката, което е допълнителна гаранция за прозрачност.

SMS известяване, ако някой опита достъп до нашата партида

Георгиев обяви, че е възложил и разработването на още една услуга, по която в момента работи Агенцията по вписванията. Тя трябва да е готова до няколко месеца.

Става въпрос да получаваме SMS всеки път, когато някой поиска достъп до нашата партидата - например със заявка за справка или копие на натариален акт.

В момента уведомяване с SMS от Агенцията по вписванията се случва при сделка с имот. Така навреме се хващат опити за измама, ако някой с фалшиво пълномощно реши да продава нашия имота. Тогава, ако сме активирали услугата, получаваме SMS.

Сега, с цел подобряване на прозрачността, Георгиев е възложил на агенцията да разработи разширена и превантивна услуга, така че да бъдем уведомявани с SMS всеки път, когато някой поиска копие или дори само справка за собствеността ни.