Лайфстайл:

След ограничаването на имотния регистър: Цените на сделките ще се публикуват, пращат ни SMS при опит за достъп

16 януари 2026, 11:44 часа 232 прочитания 0 коментара
След ограничаването на имотния регистър: Цените на сделките ще се публикуват, пращат ни SMS при опит за достъп

Заради големия брой имотни измами и случаи на съмнителни лица, които имат неограничен достъп до стотици нотариални актове, държавата спря свободния достъп до имотния регистър. Това обясни правосъдният министър в оставка Георги Георгиев.

"Имотните измами не са спорадично явление – това видях с очите си за тази една година работа в Министерство на правосъдието. Получихме стотици сигнали, Инспекторатът по Закона за съдебната власт направи над 500 проверки, образувахме над 40 дисциплинарни производства на нотариуси и съдебни изпълнители. Но освен реакция на измамите, се нуждаем и от превантивна работа", написа Георгиев на своята Фейсбук страница.

Заради тези проблеми той е предложил и МС е приел промени в Правилника за вписванията, с които се ограничава "безконтролното издаване на копия от нотариални актове на всеки, които ги поиска, без декларирани мотиви и причина".

Още: Бунт срещу ограничения достъп до имотния регистър: "Удобна мъгла, в която далаверите няма да се виждат"

По думите му новият модел е заимстван от Германия, Франция, Испания, Италия и Австрия, където няма свободен достъп до такива документи.

Министърът обяви и някои нови промени, по които се работи.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"За да осигурим по-голяма публичност в напълно свободните справки вече ще се публикува и цената на сделките, а всеки човек, ще може да заяви получаването на SMS, ако и когато някой поиска справка или копие на негов нотариален акт", заяви той.

Спирането на свободния достъп до имотния регистър

Още: Правителството прие спорните промени за ограничаване на достъпа до имотния регистър

Вчера влязоха в сила промени, които ограничават достъпа до копия на нотариални актове в Имотния регистър. Съгласно новите правила свободен достъп до тези документи ще имат единствено собствениците на имотите, нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители. За журналисти, изследователи, граждански организации и граждани ще се изисква съдебно разрешение след доказване на "правен интерес".

Промяната се представя като мярка за противодействие на т.нар. "имотна мафия". Адвокати, брокери и експерти обаче се обявиха против новите правила, защото считат, че на практика тя ограничава възможността за обществен контрол и затруднява разследването на съмнителни имотни сделки и доходи с неясен произход.

"Промяната затруднява и гражданите, които са в процес на покупка или наемане на недвижим имот, защото изисква представянето на набор от предварителни документи, каквито рядко се изготвят в практиката и специално разрешение от съдия по вписванията. Така, рискът от имотни измами се увеличава многократно", твърдят от Антикорупционния фонд.

Източник: iStock

Поводът - бездомен поискал 200 нотариални акта

Още: Жената до новия шеф на НАП блесна със свръхизгодна имотна сделка, самият той - с акции

Георгиев разказа за случая, който е довел до инициирането на въпросните промени. През лятата в Службата по вписванията в София се е явил бездомен и малограмотен мъж, който е носел списък за нотариални актове на 200 имота. И задължени по закон, от Службата по вписванията са му предоставили всички тези актове.

Което, според министъра е не само подозрително и недопустимо, но и опасно, защото с информацията от един нотариален акт могат да се направят много злоупотреби. Например да се имитира подпис и да се направи фалшиво завещание. Георгиев съобщи за много подобни сигнали - как имоти са били отнети от законни наследници с фалшиви завещания. А наказанието за такова престъпление е символично - глоба от 1000 лв.

Той уточни пред "24 часа", че вече в справката, която се получава по ЕГН, за първи път вече ще се вижда и цената на сделката, което е допълнителна гаранция за прозрачност.

SMS известяване, ако някой опита достъп до нашата партида

Още: Не всеки ще може да научава всичко за сделките с имоти в България: Защо?

Георгиев обяви, че е възложил и разработването на още една услуга, по която в момента работи Агенцията по вписванията. Тя трябва да е готова до няколко месеца.

Става въпрос да получаваме SMS всеки път, когато някой поиска достъп до нашата партидата - например със заявка за справка или копие на натариален акт.

В момента уведомяване с SMS от Агенцията по вписванията се случва при сделка с имот. Така навреме се хващат опити за измама, ако някой с фалшиво пълномощно реши да продава нашия имота. Тогава, ако сме активирали услугата, получаваме SMS.

Сега, с цел подобряване на прозрачността, Георгиев е възложил на агенцията да разработи разширена и превантивна услуга, така че да бъдем уведомявани с SMS всеки път, когато някой поиска копие или дори само справка за собствеността ни.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
имоти сделки Агенция по вписванията Георги Георгиев Имотен регистър
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес