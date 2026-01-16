Лайфстайл:

Студеният фронт смразява тези градове. Времето утре - 17 януари 2026 г.

Студеният фронт смразява тези градове. Времето утре - 17 януари 2026 г.

На 17 януари 2026 г. минималните температури ще са от около минус 10° в североизточните райони до около минус 3° в Югозападна България. Утре над страната ще е предимно слънчево, но утрото ще е мразовито. По-значителна облачност ще има преди обяд над Югозападна България, но след обяд и там ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа умерен североизточен, в Източна България - силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Най-студено ще бъде

Най-ниските температури сутринта се очакват в градовете: Разград (-11°), Габрово и Велико Търново (10°), Русе (-9°), Търговище, Плевен, Враца и Смолян (-8°). Максималните температури ще са от минус 3° в Лудогорието и по източното поречие на Дунав, до около 4° в крайните югозападни райони от страната. В София минималната температура ще е около минус 2°, а максималната ще е около 3°.

В неделя

В неделя и понеделник ще бъде доста студено; минималните температури в повечето места ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните - от минус 5° - минус 6° в северните до 2°-3° в крайните южни райони. Вятърът в западната половина от страната ще е слаб до умерен от изток-североизток, в източната ще е предимно умерен, по Черноморието - временно силен, от север-североизток. Над Северна България ще има значителна облачност, на места и видимостта ще е намалена, почти без валежи. Над Южна облачността ще е разкъсана, на места ще бъде предимно слънчево.

Евгения Чаушева
