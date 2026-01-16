"Дамите заприличват на пингвини": Проф. Георги Рачев с прогноза за ледени дни

Отново ни предстои доста студено време. След сряда (21 януари) очакваме да е доста мразовито. Очаква ни студ, който ще се усети много съществено още от днес. От понеделник (19 януари) нахлува студ с арктичен произход. Дамите отново ще облекат дрехите, с които приличат на пингвини. Няма да има съществени валежи от сняг. Тази прогноза за времето през следващите дни направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

По думите му много динамично ще е времето и в Западна Европа. „След сряда моделите се лутат, но аз смятам, че студеното време ще продължи“, каза проф. Рачев.

Времето днес

Облачно, ветровито, с валежи от дъжд, сняг и опасност от поледици ще бъде времето в петък. Минималните температури ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, в София – около 0 градуса.

Отначало в Източна България валежите ще са от дъжд, но със застудяването ще преминат в сняг. В североизточните райони преди обяд ще има условия за поледици. От дъжд ще са валежите през по-голямата част от деня в Горнотракийската низина и по Южното Черноморие, но и там вечерта ще се примесват със сняг. Почти без валежи и с повече слънчеви часове ще се задържи времето в югозападните райони.

Температурите ще се понижават и към 14:00 часа ще са от минус 3 - минус 2 градуса в североизточните до 8 - 10 градуса в крайните югозападни райони, в София – около 8 градуса.