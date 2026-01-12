Спорт:

За всички превозни средства: Отворени са границите с Гърция

12 януари 2026, 11:28 часа 368 прочитания 0 коментара
За всички превозни средства: Отворени са границите с Гърция

Граничните преходи с Гърция - “Кулата - Промахон“ и “Илинден - Ексохи“ са отворени за всички превозни средства.

Всички пътища в област Благоевград, които са част от републиканската пътна мрежа, са проходими при зимни условия. На терен от снощи работят 16 машини на пътноподдържащите фирми.

Още: Отвориха ГКПП “Кулата - Промахон“, минават всички превозни средства

Няма въведени ограничения в движението, но заради минусовите температури на места има заледявания, съобщават от областното пътно управление.

Още: Гръцките фермери пак затвориха за камиони “Кулата- Промахон“

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
трафик Граници ГКПП "Илинден - Ексохи" ГКПП "Кулата-Промахон"
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес