За всички превозни средства: Отворени са границите с Гърция

Граничните преходи с Гърция - “Кулата - Промахон“ и “Илинден - Ексохи“ са отворени за всички превозни средства.

Всички пътища в област Благоевград, които са част от републиканската пътна мрежа, са проходими при зимни условия. На терен от снощи работят 16 машини на пътноподдържащите фирми.

Още: Отвориха ГКПП “Кулата - Промахон“, минават всички превозни средства

Няма въведени ограничения в движението, но заради минусовите температури на места има заледявания, съобщават от областното пътно управление.

Още: Гръцките фермери пак затвориха за камиони “Кулата- Промахон“