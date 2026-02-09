Оставката на Румен Радев:

Заклещена в сандък: Пожарникари спасиха възрастна жена

09 февруари 2026, 13:31 часа 274 прочитания 1 коментар
Пожарникари спасиха възрастна жена, паднала в сандък в къща в Севлиево, съобщиха от полицията, цитирани от Нова телевизия.Тя отишла да вземе дърва за печката си от металния сандък. Подхлъзнала се и паднала в него. Той бил полупразен - с дълбочина около 50 см.

Съседи чули виковете ѝ и се опитали да ѝ помогнат, но се оказало, че тя се е заклещила. Хората викналипожарникари, които срязали сандъка и я извадили. Трима огнеборци участвали в спасителната акция.

Спасиана Кирилова
