Световната стендъп звезда Louis C.K. гостува за втори път в България

Световната стендъп звезда Louis C.K. се завръща в България за втори път с новото си шоу "Ridiculous", което ще представи пред българската публика. На 22 и 23 февруари 2026 г., публиката в Зала 1 на НДК ще стане част от вечер на комедия от световна класа с един от най-известните стендъп комедианти на нашето време.

Louis C.K. е носител на 3 награди "Грами" и 6 награди "Еми" за телевизионни програми, като списание "Rolling Stone" го определя за "най-великия жив стендъп комик на всички времена". Неговите специални шоута, телевизионни проекти и участия на водещи сцени по света постепенно го превръщат в едно от най-значимите имена в жанра.

През годините Louis C.K. се утвърждава с отличителен стил – чист и ударен хумор, който едновременно разсмива и провокира. Неговите наблюдения върху ежедневието са остроумни и лесно разпознаваеми за всички почитатели на комедията.

Шоутата на Louis C.K. в София се организират от Comedy Club Bulgaria, водеща компания за стендъп комедия в страната, която вече традиционно представя световноизвестни лица от жанра пред българската публика.

Събитието започва в 20:00 ч., като вратите ще бъдат отворени от 19:00 ч., а билетите за шоутата могат да бъдат открити на https://www.eventim.bg/. Почитателите на комедията ще имат възможността да присъстват на шоута с един от най-великите и разпознаваеми комедианти на нашето време, както и и да станат част от нещо, което не се случва често.