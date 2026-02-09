И босът на Ботев Пловдив скочи срещу съдиите за дербито с Локомотив

През последните дни решенията на Българския футболен съюз са под сериозен обстрел. Първо недоволството беше насочено срещу лошото състояние на родните терени, които бяха одобрени от Лицензионната комисия към БФС. Сега гласовете са срещу избора на съдийските наряди за 1/4-финалите за Купата на България. Пловдивския гранд Ботев, които ще се изправи срещу градския си съперник Локомотив вече излезе с позиция по въпроса. Финансовият благодетел на „канарчетата“ Илиян Филипов също не закъсня с лично мнение.

Илиян Филипов: "Назначенията на съдиите са наказание"

Малко след като излезе официалната позиция на Ботев Пловдив, дойде и мнението на Илиян Филипов. Ето какво написа той в социалните мрежи (без редакторска намеса):

„Поредният цинизъм

Назначенията на съдиите за този мач не са „случайност“ и не са „грешка“. Те са наказание. Наказание за това, че подкрепихме едно честно и справедливо изказване на Кирил Домусчиев за реалното състояние на част от терените в Efbet лига. Истина, която всички виждаме, но за която явно се плаща цена, когато бъде изречена на глас.

"Притеснен съм за здравето на всички футболисти"

И не – това не е война между клубове.

Това е въпрос на здраве.

Притеснен съм за здравето на всички футболисти. Да се играе по разорани терени и след това да се говори за „честна игра“, е цинизъм.

Но истинският скандал е в съдийските назначения.

Кабаков отдавна е символ на компрометираното съдийство. В публичното пространство е масово наричан „корумпе“ – квалификация, която не се ражда без причина. „Волейболният гол“ Славия – Локомотив София превърна българския футбол в национален фарс, а липсата на последствия показа едно – безнаказаност. Когато към това добавим абсурдни баланси с дузпи и картони, вече не говорим за грешка, а за модел.

Никола Попов е назначен като ВАР съдия. Факт е и че името му години наред е свързвано със спорни решения в ключови моменти. Това назначение не успокоява – взривява.

"Това е очевиден конфликт на интереси"

И сега най-фрапиращото.

Как е възможно краен фен на Локомотив Пловдив да бъде назначен за четвърти съдия на мач между Локомотив и Ботев Пловдив?

Говоря за човека от снимката – с фланелка на Локомотив . Това не е интерпретация. Това е очевиден конфликт на интереси.

И нека бъдем пределно ясни:

Същият този човек ще бъде четвърти съдия на мача за Купата между Локомотив – любимият му клуб, и Ботев – отборът, който той мрази повече, отколкото обича своя.

"Това е подигравка"

Това вече не е некомпетентност.

Това е подигравка.

А междувременно днес чух и Гражданина от Говедарци да ме нарича „слуга“.

Г-н Ракетчик, препоръчвам Ви да си пиете по-често хапчетата, вместо други напитки. Поне ще е по-полезно за всички.

Как БФС очаква доверие при подобни назначения?

Как очакват феновете да вярват в безпристрастност, когато конфликтът на интереси е толкова явен, че дори не се прикрива?

Подкрепата за истината явно има цена.

Но мълчанието струва повече.

Футболът е за играчите и феновете.

Не за назначения „напук“.

