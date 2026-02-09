Претенциозният Роналдо май прекали с условията, които постави на Ал Насър

През последните седмици се завъртяха много скандали около Саудитската професионална лига и най-именития играч там – Кристиано Роналдо. Португалецът обяви бойкот и пропусна два мача на своя Ал Насър. Причината е липсата на високопрофилни трансфери в отбора. В последните часове станаха ясни и условията, които нападателят е поставил, за да остане в клуба от Саудитска Арабия. Но този път суперзвездата май прекали.

Роналдо иска да се завърне в Спортинг

Според източници, близки до клуба, Кристиано Роналдо е дал условията си както за този, както и за следващия сезон. Някои от тях са се сторили доста претенциозни на част от футболната общественост в Саудитска Арабия. Тези хора смятат, че играчът не трябва да е по-голям от клуба, независимо от това как се казва. В изискванията на Роналдо дори се споменавало за завръщане в Спортинг Лисабон.

Условията на Роналдо разделят футболната общественост

Роналдо настоява за по-голяма финансова подкрепа, за да може отборът да покрива изискванията, които са му зададени. Той иска още правомощията на Жозе Семедо и Шимао Коутиньо да бъдат възстановени, както и да се изключи всякакво външно влияние в клуба. Но условията за следващия сезон са били още по-внушаващи и са раздвоили футболната общност. Кристиано иска ясна структура, без импровизации и леки решения. Подчертава и необходимостта от трансфери, които да са конкурентноспособни в клуба.

Роналдо иска да запази големите си правомощия

Едно от най-дискутираните условия на Роналдо беше това на него да му бъдат оставени досегашните правомощия, които е имал в клуба. Това, заедно с изненадващото му желание за удължаване на договора на старши треньора Жорже Жезус, раздели мненията. Все още не е ясно дали от Ал Насър са склонни да приемат всички тези условия, само и само, за да задържат Роналдо или няма да ги толерират и ще му отворят изходната врата.

