Над 500 „помощници“ за домакинството влизат в магазините на Kaufland България от 9 до 15 февруари с отстъпки до 50%. Сред предложенията са разнообразни нехранителни продукти, които правят ежедневието по-лесно и дома по-уютен, включително електроуреди, текстил, уреди за градината и техника за различни нужди. Всички изненадващо изгодни оферти могат да бъдат разгледани тук.

Ако отдавна искате да замените старата кафемашна, сега е точният момент за нов кафеавтомат Philips на цена 230,03 €/449,90 лв. За топлите зимни гозби в кухнята практично попълнение е тенджера под налягане Tefal 6 л., която се предлага на половин цена. Към изгодните предложения се нареждат и още уреди с 50% намаление като уред за вакуумиране и контакт грил, както и пълна гама пособия за готвене Brio, които превръщат времето в кухнята в истинско удоволствие.

Тази седмица домашният уют също е гарантиран. В студените дни няма по-хубаво чувство от това леглото да е топло и удобно. Затова с 50% се предлага спален комплект от 3, 4 или 5 части на Dilios. Притежателите на Kaufland Card получават още по-големи намаления. Само за 7,99€/14,98 лв. се предлага завивка Алое Вера в размер 150x200 см. Възглавницата от същата серия е на цена от едва 3,57€/6,98 лв. за лоялни клиенти. Страхотен избор е и покривалото за легло, което с Kaufland Card струва едва 6,64€/12,99 лв. На половин цена се предлагат и протектори за матрак с различни размери, стартиращи от 8,17€/15,98 лв.

Удобството в ежедневието е преди всичко. Затова с над 50% за лоялни клиенти са намалени артикули на Adidas и Kingshill. Така тениска Adidas струва 15,33€/29,98 лв., 3 бр. мъжки боксери на цена от 19,42€/37,98 лв. и мъжки спортни маратонки на страхотната цена от 35,78€/69,98 лв. На марката се предлагат още спортен сак 25 л., както и раница 27 л. Топъл елек, суитшърт и панталон от Kingshill, всички на половин цена, дават още повече стил и удобство в ежедневието.

Всички, които обичат да майсторят, отново могат да разчитат на страхотните цени и качество на продуктите Parkside. Градината може да бъде окосена с бензинова косачка за 117,54€/229,89 лв. Чудесно допълнени към нея е резачка за храсти само за 66,46€/129,98 лв. Parkside изненадва още с уред за заточване на вериги, акумулаторен листосъбирач, бензинова коса и много други. Притежателите на Kaufland Card могат да се възползват от промоцията на бензинов верижен трион Akita на половин цена. Всички предложения могат да бъдат разгледани онлайн тук.