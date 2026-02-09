Спорт:

Над 500 „помощници“ за домакинството влизат в магазините на Kaufland

09 февруари 2026, 12:33 часа 290 прочитания 0 коментара
Над 500 „помощници“ за домакинството влизат в магазините на Kaufland България от 9 до 15 февруари с отстъпки до 50%. Сред предложенията са разнообразни нехранителни продукти, които правят ежедневието по-лесно и дома по-уютен, включително електроуреди, текстил, уреди за градината и техника за различни нужди. Всички изненадващо изгодни оферти могат да бъдат разгледани тук.

Ако отдавна искате да замените старата кафемашна, сега е точният момент за нов кафеавтомат Philips на цена 230,03 €/449,90 лв. За топлите зимни гозби в кухнята практично попълнение е тенджера под налягане Tefal 6 л., която се предлага на половин цена. Към изгодните предложения се нареждат и още уреди с 50% намаление като уред за вакуумиране и контакт грил, както и пълна гама пособия за готвене Brio, които превръщат времето в кухнята в истинско удоволствие.

Тази седмица домашният уют също е гарантиран. В студените дни няма по-хубаво чувство от това леглото да е топло и удобно. Затова с 50% се предлага спален комплект от 3, 4 или 5 части на Dilios. Притежателите на Kaufland Card получават още по-големи намаления. Само за 7,99€/14,98 лв. се предлага завивка Алое Вера в размер 150x200 см. Възглавницата от същата серия е на цена от едва 3,57€/6,98 лв. за лоялни клиенти. Страхотен избор е и покривалото за легло, което с Kaufland Card струва едва 6,64€/12,99 лв. На половин цена се предлагат и протектори за матрак с различни размери, стартиращи от 8,17€/15,98 лв.

Удобството в ежедневието е преди всичко. Затова с над 50% за лоялни клиенти са намалени артикули на Adidas и Kingshill. Така тениска Adidas струва 15,33€/29,98 лв., 3 бр. мъжки боксери на цена от 19,42€/37,98 лв. и мъжки спортни маратонки на страхотната цена от 35,78€/69,98 лв. На марката се предлагат още спортен сак 25 л., както и раница 27 л. Топъл елек, суитшърт и панталон от Kingshill, всички на половин цена, дават още повече стил и удобство в ежедневието.  

Всички, които обичат да майсторят, отново могат да разчитат на страхотните цени и качество на продуктите Parkside. Градината може да бъде окосена с бензинова косачка за 117,54€/229,89 лв. Чудесно допълнени към нея е резачка за храсти само за 66,46€/129,98 лв. Parkside изненадва още с уред за заточване на вериги, акумулаторен листосъбирач, бензинова коса и много други. Притежателите на Kaufland Card могат да се възползват от промоцията на бензинов верижен трион Akita на половин цена.  Всички предложения могат да бъдат разгледани онлайн тук.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
