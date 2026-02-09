Ас на Левски е в списъка с желания на отбори от Западна Европа

Акрам Бурас е един от играчите на Левски, които най-много надградиха представянето си и продължават да се развиват. Естествено, това не остава незабелязано както в родния му Алжир, така и от клубове от Западна Европа. Според медиите в родината на Бурас, той може много скоро да осъществи трансфер именно в някой от тези клубове. Няколко отбора следят изявите на халфа и доброто му представяне го праща в списъците с желания.

„Акрам Бурас се оказа решаващ“

Това твърдят колегите от „Мач Телеграф“, които цитираха „La Gazette du Fennec“. Ето какво написаха от изданието: „Акрам Бурас се оказа решаващ в събота при победата на Левски София над Ботев Враца. Този успех позволява на клуба да затвърди позицията си на върха на българското първенство. От своя страна Бурас направи четвъртата си асистенция във всички състезания през този сезон“.

Още: Нарочен от Левски за "плах съдия" ще свири дербито с Лудогорец в Разград

Акрам Бурас е изиграл 15 мача за Левски

Акрам Бурас се присъедини към Левски през август 2025 г. от родния МК Алжир срещу 350 000 евро. Той е роден на 23 февруари 2002 г. и преди да пристигне на „Герена“, той беше играл само в Алжир. От началото на сезона има 15 мача във всички турнири за „сините“, в които вкара 1 гол и даде 4 асистенции. Левски е лидер в Първа лига с 47 точки, които спечели в 20 мача – 15 победи, 2 равенства и 3 загуби.

Още: Веласкес обясни подробно по-слабото първо полувреме на Левски и каза за контузения стълб в отбрана