Воден режим по морето през лятото? Басейнова дирекция вече има прогноза

Има риск от воден режим по Черноморието през лятото, но този риск може да бъде избегнат, ако настоящото количество валежи е достатъчно, за да бъдат обезпечени нуждите от вода на района.

Язовир Камчия е запълнен на около 47%, като значителен принос за това имат както интензивните валежи, така и допълнителният приток от снеготопенето в региона. Към това се добавя и по-ниското водопотребление през зимните месеци.

Това обяви Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район".

Още: Лична и държавна отговорност: Безводие и фатални наводнения през 2025 г.

Оптимистична прогноза

Има тенденция за сравнително добро водоснабдяване през предстоящия пролетно-летен сезон, като полезният обем на язовир Камчия към днешна дата е над 95 млн. куб. м, допълни Димитров.

Само за месец нивото на водоема, който осигурява питейна вода за Варна, Бургас и още редица населени места, се е покачил с 24 млн. куб. м.

"Ако тенденцията се запази, това би означавало, че големите черноморски общини няма да са под заплаха от воден режим през идното лято", смята експертът.

Още: Причините България да е на воден режим: Абсурд с водомерите се набива на очи

Димитров също така подчерта, че за 1 месец нивото на най-големия язовир във варненска област – Цонево, се е покачило с 5 млн. куб. м., а спрямо преди година е спаднало с 3 млн. куб. м.

"Ниските водни нива на язовир Цонево няма да повлияят на питейно-битовото водоснабдяване на населението", увери той, цитиран от БНР.

Според Димитров изменението на климата изостря проблемите с недостига на вода. Ето защо е важно да търсим баланс между търсенето и наличните ресурси.

Източник: БГНЕС

Актуален проблем от години

Още: С два часа повече: Водният режим в Плевен се облекчава

Преди година по същото време проблемът с безводието отново беше актуален.

Тогава в свой отговор до депутата Александър Рашев (ИТН) при писмения парламентарен контрол екоминистъръг Манол Генов заяви, че воден режим в Бургас, областта и Южното Черноморие през следващите 10 месеца, особено лятото, е твърде вероятен.

Тогава обемът на язовир "Камчия беше 126, 765 млн. куб. м - най-ниският към датата от 2005 г. насам, значително е по-нисък от 2020 г., когато бяха наложени драстични ограничения при ползването.

Безпокойство по темата имаше и предходната - 2024 г. Тогава регионалният министър Виолета Коритарова заяви сред проведена среща с кметове на различни общини в област Бургас, че водната криза по Южното Черноморие ще бъде избегната само ако засушаването не се задълбочи.

Ако обаче валежите останат под средногодишните нива за региона, ще се прибегне до спешни мерки – една от които е да се използват минералните води за битови нужди, заяви тя. Кметовете на общините в района пък трябваше да започнат да изграждат допълнителни шахтови или тръбни кладенци, които да подсигурят допълнителни количества вода.