09 февруари 2026, 14:12 часа 582 прочитания 0 коментара
Празник на "Герена": Левски обяви изходящ трансфер - разкара един от най-слабите в отбора

Българският футболен гранд Левски официално обяви, че се разделя с Фабио Лима. Двете страни са приключили трудовите си взаимоотношения по взаимно съгласие, отбелязват от стадион "Георги Аспарухов". А отстраняването на Фабио Лима може да приеме като своеобразен празник за феновете на отбора, които негодуваха срещу представянето на офанзивния футболист, като го смятаха за един от най-слабите играчи в отбора.

Левски най-накрая разкара Фабио Лима

Фабио Лима дебютира за Левски на 17 февруари 2024 година при победата като гост над Пирин с 2:1, а на 24 февруари 2024 година вкара дебютния си гол при победата с 4:0 над Арда на стадион "Георги Аспарухов". Със синята фланелка записа 51 мача и отбеляза само 4 гола, заради което се стига и до логичната раздяла. От Левски му благодариха за професионализма със синия екип и му пожелаха много здраве, лични и професионални успехи.

Фабио Лима

Лима се появи като резерва в двубоя срещу Лудогорец за Суперкупата на България, но не помогна с нищо на отбора, а напротив. Същото до голяма степен важеше и за Рилдо, който също не е сред любимците на "сините" фенове. Иначе още в края на миналата година се заговори, че изходът за Фабио Лима от Левски е неизбежен.

Стефан Йорданов
