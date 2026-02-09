Заличаване на смъртни случаи: Обвинения, че МВР манипулира статистиката с жертвите на пътя и я занижава изкуствено

МВР занижава изкуствено статистиката с пътнотранспортни произшествия у нас и жертви на пътя. В резултат официалните данни са редуцирани с 20%, което представлява сериозна манипулация на реалната картина.

Това пишат в отворено писмо до министъра на вътрешните работи Даниел Митов от Института за пътна безопасност.

Заличаване на смъртни случаи

"От началото на 2026 г. при пътнотранспортни произшествия в България са загинали 48 души, но в официалната статистика на МВР фигурират 40. Това "изравняване" с данните от миналата година не е резултат от подобрена пътна безопасност, а от административно заличаване на вече отчетени смъртни случаи", пишат от ИПБ.

По думите им след тревожния ръст на жертвите към края на януари, МВР за броени дни е "овладяло" статистиката не чрез ефективни мерки, а чрез прилагане на вътрешни правила, позволяващи снемане от отчет на ПТП с починали участници.

От началото на годината това е направено 8 пъти, без да се предоставя каквато и да е конкретна информация за съответните произшествия, твърдят от организацията.

ИПБ посочва, че на страницата на пресцентъра на МВР многократно се публикува лаконичното съобщение: "Получена е информация за снето от отчет пътнотранспортно произшествие с починал участник, съгласно Вътрешни правила за регистриране, отчитане и анализ на пътнотранспортните произшествия".

Изкуствено редуциране на случаите с 20%

"МВР отказва да оповести кои ПТП със загинали са извадени от статистиката, къде и кога са настъпили и на какво основание. В резултат официалните данни са редуцирани с 20%, което представлява сериозна манипулация на реалната картина", пише още в писмото.

Според Института за пътна безопасност подобна практика компрометира анализа на пътната безопасност и прави невъзможно предприемането на адекватни мерки за управление на риска.

Експертите от института са на мнение, че когато статистиката се коригира административно, решенията се вземат върху изкривени данни, а цената се плаща с човешки живот.

Искания да се спре изкривяването на данни

От ИПБ имат очаквания към ръководството на МВР за незабавно разпореждане за пълна публичност при заличаване на ПТП със загинали от официалната статистика.

Също така настояват за публикуване на детайлна информация за всеки такъв случай – дата, място, обстоятелства и конкретно основание.

Сред исканията на института са също така публична проверка на прилагането на вътрешните правила и тяхното влияние върху реалната статистика, както и прекратяване на практики, които изкривяват анализа и подкопават доверието в държавната политика по пътна безопасност.