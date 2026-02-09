Кой и защо гони студентски организации от Националния студентски дом?

Студентски и младежки организации, които повече от половин век развиват общественополезна, културна и образователна дейност в Националния студентски дом (НСД), изразиха сериозна загриженост във връзка с указания за освобождаване на сградата от всички организации, с изключение на една. По информация на организациите, указанията са издадени от Министъра на образованието и науката в оставка в последните дни преди напускането на поста му, без ясно посочено правно основание.

Като мотив е посочена т.нар. "концепция" за създаване на отворено пространство, разработена на тъмно в МОН, без публично обсъждане и без участие на всички засегнати организации. И в момента НСД е отворено пространство, има центрове и зали, които се ползват и от външни организации и студенти.

Организациите напомнят, че през януари 2025 г. са спечелили законосъобразно проведен конкурс за поддържане на центрове и осъществяване на некомерсиална дейност в сградата на НСД. Съгласно издадена заповед на директора на НСД, с тях следва да бъдат сключени договори за срок от три години. Въпреки че заповедта не е обжалвана и е влязла в сила, договори и до момента не са предоставени за подписване. В същото време на вратите на организациите вече са разлепени уведомления от съдия-изпълнител за освобождаване на помещенията.

Припомняме, че през месец май същата година отново имаше напрежение около НСД, когато Ана Батева от СПАМ Студиос аларамира, че изведнъж е въведен двоен наем, който поставя под сериозен риск реализирането на независими културни проекти.

Според организациите, които в последните дни сигнализират за неочакваните промени в Националния студентски дом, предвиденото въвеждане на такси за ползване на сградата би довело до комерсиализация и пълна промяна на предназначението НСД, което противоречи на волята на дарителите и на ролята на институцията като пространство за студентско самоуправление, култура и гражданска активност.

Искания и призив за подкрепа

В НСД в продължение на десетилетия са реализирани стотици културни събития, международни и национални проекти, фестивали, концерти и представления, изградена е значителна образователна и технологична инфраструктура, а дейността на организациите е насочена към предоставяне на безплатни услуги за студентите и младите хора.

Студентските организации настояват за:

незабавно преустановяване на действията по принудително освобождаване на помещенията;

гарантиране на правата им чрез подписване на договори при ясни и законосъобразни условия;

открит диалог със засегнатите страни;

създаване на нова, представителна работна група за изработване на стратегия за развитие на Националния студентски дом.

Организациите призовават институциите, медиите и гражданското общество да обърнат внимание на случая и да съдействат за запазване на обществения характер на Националния студентски дом в интерес на студентите и младите хора на България.

Организациите са създали и специална онлайн петиция, в която подписалите се призовават за запазване на настоящите дейности в Националния студентски дом.